Ehrenamt: Auf jedem Spielfeld daheim

Der Handball lebt von seiner Vielfalt - auf und neben dem Spielfeld. Wer im Handball eine Heimat sucht, wird sie finden, denn es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, sich in der Sportart zu engagieren. Denn das Ehrenamt ist für den Handball - egal, auf welchem Spielfeld - unverzichtbar.

Ob Trainer oder Schiedsrichter, ob Abteilungsleiter oder Jugendwart, ob Verbandsfunktionär oder Kampfgericht, ob Vereinspräsident oder Spieltechniker, ob Zeugwart oder Schatzmeister, ob Kuchenbäcker oder Trikotwäscher: Ohne das Ehrenamt würde der Handball nicht funktionieren. Jeder Verein lebt von dem Engagement seiner ehrenamtlichen Helfer:innen, die Bock auf Handball haben und damit die Sportart tragen.

"Wir zollen den vielen Ehrenamtlern, die den Sport mit Leben füllen, unseren größten Respekt", betont auch Christoph Döring, Vorsitzender der IG Handball. „Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass der Handball so lebendig und bunt ist. Sie leben Werte wie Toleranz, Integrität und Begeisterung und vermitteln Fairplay und Teamgeist. Daher wollen wir mit diesem Thementag die Vielfalt der Sportart in die Mittelpunkt stellen."

Insgesamt engagieren sich laut des Bundesministeriums des Inneren und für Heimat rund 29 Millionen Menschen in Deutschland ehrenamtlich - und damit rund 39,7 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren (Quelle: Deutscher Freiwilligensurvey 2019).

"Eine starke Demokratie lebt von aktiven Bürgerinnen und Bürgern, die im Sinne des Gemeinwohls mitgestalten", betont das Ministerium. "Ehrenamt kann zu individueller Teilhabe, gesellschaftlicher Integration oder sozialen Bindungen, zum kulturellen Leben oder zur Gesundheit, und damit zu stabilen demokratischen Strukturen beitragen."

Wie sehr der Sport vom Ehrenamt lebt, zeigt die Umfrage von Freiwilligensurvey : Die meisten Menschen engagieren sich im Bereich Sport und Bewegung mit 13,5 %, gefolgt von Kultur und Musik mit 8,6 %, der soziale Bereich mit 8,3 % sowie Schule und Kindergarten mit 8,2 %. "Eines haben die verschiedenen ehrenamtlich Tätigen aber gemeinsam", so das Ministeriumm: "Sie alle unterstützen Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und bereichern das Zusammenleben und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft."

Auch der Deutsche Handballbund betont die Bedeutung des Ehrenamts. "Engagement ist der Schlüssel, Handball auf allen Ebenen erlebbar zu machen; im Verein und im Verband, im Breiten- und im Profisport, aktiv oder passiv als Konsument", schreibt der Verband und fasst zusammen: "Engagement bildet das Fundament des Sports."

Mit dem so genannten Jungen Engagement will der Verband den Nachwuchs fördern. Vom 24. bis 27. Juli findet in Hannover das 2. Engagement-Festival statt, die Anmeldung ist noch bis 24. Juni 2024 möglich (hier klicken). Für die Vereine bietet der Dachverband drei verschiedene so genannte Engagement-Handbücher an.

"Das Ehrenamt ist nicht nur im Handball, sondern auch in unserer Gesellschaft ein unfassbar wichtiger Bestandteil", betonte DHB-Präsident Andreas Michelmann im Oktober 2019 anlässlich der Ehrenamts-Kampagne des Deutschen Handballbundes. "Ohne die breite Basis und die vielen Ehrenamtler, die mit viel Herzblut und Leidenschaft die Vereine tragen, könnte der Handball nicht existieren."

"Mehr als nur ein Handballspiel"

Die IG Handball e.V. präsentiert am heutigen "Tag der Vielfalt" eine bunte Mischung von Personen und Wegen, die den Handball abseits des ergebnisorientierten Spitzenhandballs mit Leben füllen.

"Als IG Handball wollen wir der Sportart Handball eine Stimme geben - auch und gerade den Protagonist:innen und Themen, die anders als unsere National- und Bundesligaspieler nicht wöchentlich in der Öffentlichkeit stehen", sagt Christoph Döring, Vorsitzender der IG Handball. "Denn so wichtig die deutschen Nationalmannschaften als Zugpferde sind und so stolz wir auf die stärkste Liga der Welt und ihre Vereine sind: Der Handball hat so viel mehr Facetten, denn er ist eine Sportart für alle Menschen."

» Mehr als nur ein Handballspiel - Tag der Vielfalt.