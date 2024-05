Ehlers wechselt von Dresden nach Braunschweig

Kevin Ehlers wechselt von Dynamo Dresden zu Eintracht Braunschweig und erhält einen Dreijahresvertrag. Die "Wucht eines Traditionsvereins" hat wohl zu seiner Entscheidungsfindung beigetragen.

Wie die Braunschweiger am Dienstag mitteilten, hat Ehlers einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 bei seinem neuen Klub unterschrieben. "Kevin bringt für sein junges Alter schon viel Erfahrung im Profifußball mit und soll bei uns nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen", hofft Sportdirektor Benjamin Kessel. "Er kennt und schätzt die Wucht eines Traditionsvereins und konnte seine Qualitäten auch schon in der 2. Bundesliga nachweisen. Kevins bisherigen Karriereweg kennen wir sehr gut und haben die absolute Überzeugung, dass er unsere Defensive verstärkt und uns auch im Spiel mit dem Ball besser machen kann."

Ehlers wechselte bereits 2016 von Hans Rostock in die Jugend von Dynamo Dresden. Für die Sachsen spielte er sowohl in der 2. als auch 3. Liga. In der vergangenen Saison kam er auf 16 Ligaeinsätze (kicker-Note: 3,70).

"Ich freue mich unglaublich, ein Teil des Traditionsvereins Eintracht Braunschweig zu werden. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und das fantastische Umfeld haben mich sofort überzeugt", wird Ehlers auf der Website seines neuen Klubs zitiert. "Ich werde alles daransetzen, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen, und hoffe, dass wir zusammen viele unvergessliche Siege feiern werden."

Dagegen wurden die auslaufenden Verträge von Keeper Yannik Bangsow und Saulo Decarli nicht verlängert, sodass sie den Verein im Sommer verlassen werden. Zudem endet die Leihvereinbarung von Hampus Finndell (Djugardens IF).