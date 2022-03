Ehizibue: "Alle sind vorbereitet, alle sind heiß, alle sind spritzig"

Durch die Verletzung von Benno Schmitz bekam Kingsley Ehizibue beim 1:1 gegen den BVB mal wieder die Chance, sich länger im Spiel zu zeigen. Der Rechtsverteidiger sprach am Dienstag über …

Kölns Kingsley Ehizibue will mit dem FC diese Saison noch viel erreichen. IMAGO/Treese

… die Situation, mit 40 Punkten auf Rang 7 zu stehen:

Es macht ganz viel Spaß mit der Mannschaft, aber auch für die Spieler, wenn sie durch die Stadt laufen. Für alle unsere Gegner ist es schwierig, gegen uns zu spielen.

… zuletzt vier Punkte gegen Bayer 04 und den BVB - trotz vieler Ausfälle:

Das liegt viel an uns als Mannschaft. Egal, wer spielt: Alle sind vorbereitet, alle sind heiß, alle sind spritzig! Und das siehst du auch, wenn ich reinkomme oder Jan Thielmann oder Kingsley Schindler. Sie machen es immer gut. Durch die vielen Ausfälle habe ich meine Chance bekommen. Und ich glaube, ich habe sie auch genutzt.

… das Problem mangelnder Spielpraxis:

Das ist schwierig. Aber ich muss ehrlich sagen: Benno Schmitz und Kingsley machen das gut, so wie es die ganze Mannschaft gut macht.

Das Niveau rechts hinten ist laut Ehizibue sehr hoch

… die Gründe, warum er als Rechtsverteidiger hinter Schmitz und Schindler rangiert:

Weil sie es gut machen. So einfach ist das. Der Trainer hat es mir auch so erklärt. Also bin ich der dritte rechte Außenverteidiger, aber wenn meine Chance kommt, nehme ich sie.

… die Dinge, die er besser machen muss, um die Konkurrenz zu überflügeln:

Die beiden müssen es schlechter machen (lacht …). Ich probiere alles, was möglich ist.

Trainer formen die Mannschaft. Wenn du siehst, was wir machen, das ist die Handschrift des Trainers. Kingsley Ehizibue über Steffen Baumgart

… die Bedeutung von Trainer Steffen Baumgart:

Wenn ich über die Mannschaft rede, rede ich auch über den Trainer. Trainer formen die Mannschaft. Wenn du siehst, was wir im Training, aber auch im Spiel machen, das ist die Handschrift des Trainers. Großen Respekt vor dem Trainer!

… seine gute Laune trotz Reservistenrolle:

Wie wir in diesem Jahr spielen, macht viel Spaß. Aber nicht alle können spielen. Doch ich bin gesund, habe ganz viel Freude und das Wetter ist auch schön. Und wir haben 40 Punkte. Da kann man keine schlechte Laune haben. In den letzten zwei Jahren war die Situation schwierig und eine ganz andere.

Noch ist in dieser Saison "ganz viel möglich"

… über die Chancen des FC in dieser Saison:

Ich glaube, es ist ganz viel möglich. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Das ist das Wichtigste. Jetzt liegt der volle Fokus auf Union Berlin. Wenn wir gewinnen, schauen wir wieder weiter. So gibt es der Trainer vor. Und so ist der Fokus auch da, weil wir nicht daran denken, dass wir so weit oben stehen.

… seine Zukunft:

Natürlich ist es schwierig, dass ich in dieser Saison nicht viel gespielt habe. Aber darum kümmern wir uns im Sommer. Wir spielen eine schöne Saison - und die will sie auch so zu Ende spielen, gesund bleiben und mal gucken, wie weit es noch geht.