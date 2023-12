EHF vergibt Final4 der European League nach Deutschland

Die Europäische Handballföderation hat das Final4 der European League bei den Männern erneut nach Deutschland vergeben.

Die Barclays Arena Hamburg wird Ende Mai (25./26.05.24) die vier stärksten Mannschaften des zweithöchsten Vereinswettbewerbs empfangen. Bei den Frauen erhielt einmal mehr Österreich mit Graz (11./12.05.24) das Austragungsrecht.

"Die Entscheidung für Graz und Hamburg ist ein großer Schritt in der Entwicklung der EHF Finals und der EHF European League insgesamt. Erstmals werden die beiden Finals an neutralen Orten ausgetragen - genau wie die EHF FINAL4s in Köln und Budapest - und beide Austragungsstädte bieten in Bezug auf Lage und Eventerlebnis eine Fülle von Möglichkeiten, im Mai wahre Festivals des europäischen Handballs zu veranstalten", erklärt EHF-Präsident Michael Wiederer.

Der Raiffeisen Sportpark von Graz fungierte hingegen schon im vergangenen Jahr als neutraler Ausrichter. "Nach der erfolgreichen Einweihung eines neutralen Austragungsortes für die EHF Finals Women 2023 freuen wir uns sehr, die Zusammenarbeit mit dem Raiffeisen Sportpark Graz um ein weiteres Jahr zu verlängern", erklärt David Szlezak, Geschäftsführer der EHF Marketing. Mit der Vergabe des Austragunsgrechts ist nun auch in Granz schon der Vorverkauf gestartet. Das Ticket für das Wochenende kostet zwischen 65 und 75 Euro.

Hamburg besitzt viel Final4-Erfahrung

Hamburg hat durchaus Erfahrung in der Ausrichtung von Finalturnieren, von 1994-2022 ermittelte die Handball-Bundesliga ihren Pokalsieger in der Hansestadt, von 2003 bis zum Schluss dann auch in der Barclays Arena. "Mit der Barclays Arena in Hamburg haben wir eine hervorragende und erfahrene Arena für die Ausrichtung der EHF Finals Men 2024 gefunden", so Szlezak, der als Spieler mit Frisch Auf Göppingen (2003) und den Rhein-Neckar Löwen (2006, 2007) an drei Pokalendrunden teilnahm.

"Diese Vergaben bieten Tausenden von Handballbegeisterten und Fans die Möglichkeit, Handball der Spitzenklasse in herausragenden Stadien auf neutralem Boden zu sehen, während Sponsoren und Partner ihre Marken und Aktivitäten vor Ort präsentieren können, ergänzt durch eine weltweite Medienverbreitung", ist Szlezak überzeugt.

"Unsere Arena und das erfahrene Arena-Team bieten die perfekte Bühne für dieses hochkarätige Event, und wir freuen uns darauf, den Spielern, Mannschaften und Fans ein unvergessliches Erlebnis zu bieten", wird Steve Schwenkglenks, Geschäftsführer der Barclays Arena in Hamburg in einer EHF-Mitteilung zitiert.