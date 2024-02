EHF-Rangliste: Die besten Nationalteams in Europa

Weltmeister Dänemark bleibt an der Spitze der EHF-Rangliste der Handball-Nationalteams. Frankreich klettert durch den EM-Titel in der Liste der besten Handball-Nationalteams Europas. Wo steht Deutschland? Ein Blick auf die EHF-Rangliste:

Die Dänen um Mathias Gidsel führen weiter die EHF-Rangliste an. Sascha Klahn

Weltmeister Dänemark bleibt nach Silber bei der Handball-EM 2024 an der Spitze der EHF-Rangliste, doch Europameister Frankreich ist dank seines Sieges in Deutschland im vergangenen Monat auf den zweiten Platz vorgerückt.

Die Rangliste berücksichtigt die Endplatzierungen bei den drei letzten großen internationalen Handball-Turnieren: der EM 2022 und 2024 sowie der WM 2023 - einschließlich der jeweiligen Qualifikationsspiele. Der erste Platz bei einer der drei Meisterschaften ist 160 Punkte wert, der zweite Platz 144 Punkte und der dritte Platz 128 Punkte.

Mit Bronze bei der EM 2022, Gold bei der Weltmeisterschaft und Silber bei der EM 2024 hat Dänemark insgesamt 432 Punkte auf mehr Konto. Die Skandinavier haben damit acht Zähler mehr als Frankreich (Gold bei der EM 2024, Silber bei der WM 2023 und Platz vier bei der EM 2022).

Deutschland klettert

Die Franzosen haben sich im Vergleich zur letzten Rangliste, die im Juli letzten Jahres veröffentlicht wurde, um zwei Plätze verbessert. Schweden (Bronze bei der EM 2024) ist vom zweiten auf den dritten Platz zurückgefallen, während das deutsche Team nach dem vierten Platz bei der Heim-EM vom sechsten auf den vierten Platz der EHF-Rangliste geklettert ist.

Die Färöer Inseln sind der größte Aufsteiger unter den 50 Nationalmannschaften in der Rangliste. Nach ihrem erfolgreichen EM-Debüt, kletterten sie um zehn Plätze auf Rang 20. Griechenland verbesserte sich um acht Plätze von 29 auf 21.

Die EM-Überraschungsmannschaft Österreich verbesserte sich dank des achten Platzes beim Turnier in Deutschland um sieben Ränge von 20 auf 13. Von den EM-Teilnehmern ist Polen (Platz 16 in Deutschland) am weitesten zurückgefallen - und zwar um vier Plätze von 12 auf 16.

Wichtig für EM-Qualifikation

Die Rangliste bildet die Grundlage für die Setzung der Mannschaften für die Qualifikation zur Handball-EM 2026, deren Auslosung im Frühjahr 2024 stattfinden wird. Die inoffizielle Weltrangliste verwendet statt Platzierungen gewichtete Ergebnisse nach dem ELO-Prinzip.

In dieser rangiert Deutschland auf dem siebten Platz - neben Ägypten finden sich auch sechs europäische Nationen vor dem DHB-Team. Spitzenreiter in der inoffiziellen Handball-Weltrangliste ist - wie im EHF-Ranking - Dänemark vor Frankreich. Den dritten Platz hat hier noch Spanien, im EHF-Ranking rutschte das Team aufgrund des Vorrunden-Aus bei der EM hinter Schweden und Deutschland zurück.

red

EHF-Ranking Männer-Nationalteams Handball