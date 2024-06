EHF-Präsident zur Deutschland-Kritik: "Keine deutschen, sondern internationale Veranstaltungen"

Seit 2010 findet jährlich das Champions-League-Final4 der Männer statt - bis dato immer in Köln. Das wird auch bis 2029 erstmal so bleiben. Auch das Final4 der European League findet auf deutschem Boden statt. Doch der EHF-Präsident Wiederer weist die Kritik, dass zu viele EHF-Events in Deutschland stattfinden würden, zurück.

Solange es das Champions-League-Final4 der Männer gibt, findet es in Köln statt. Das Event des größten europäischen Handball-Vereinswettbewerbs wird bis mindestens 2029 in der Domstadt bleiben. "Wir haben den Markt in ganz Europa sondiert, aber wir bleiben dem Motto 'never change a winning team' treu, deshalb haben wir den Vertrag mit Köln verlängert (...). Ein anderer Standort ist daher in der aktuellen Planung keine Option", so der Geschäftsführer des europäischen Handball-Dachverbands EHF, David Szlezak im Interview auf der verbandseigenen Homepage.

In diesem Jahr fand zum ersten Mal das Final4 der European League auf neutralem Boden statt: Ebenfalls in Deutschland (Hamburg). Die Handball-Europameisterschaft 2024? Ebenfalls in Deutschland. "Der deutsche Markt ist natürlich sehr wichtig für uns. Die deutschen Fans haben ein hohes Verständnis für unseren Sport und sie sind Handballfans, nicht nur Vereinsfans. Natürlich spielt auch der wirtschaftliche Wohlstand eine wichtige Rolle, denn so können wir die Veranstaltungen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit des Return of Investment organisieren", räumt Szlezak ein.

"Keine deutschen, sondern internationale Veranstaltungen"

Die Kritik wird immer lauter: Zu viele EHF-Veranstaltungen finden auf deutschem Boden statt. "Wir haben in 30 Jahren zwei Europameisterschaften in Deutschland gehabt: die Frauen 1994 und die Männer 2024, das ist nicht viel", entgegnet EHF-Präsident Michael Wiederer. "Was die Klubwettbewerbe angeht, sind alle internationalen Klubs für Köln als Austragungsort des EHF Final4 und Hamburg als neuen Austragungsort für die EHF Finals Men", betont Wiederer.

"Denn jeder weiß, dass dies keine deutschen, sondern internationale Veranstaltungen sind. Mehr als 50 Prozent aller Besucher in Köln kommen nicht aus Deutschland, die Veranstaltung ist international absolut etabliert. Und alle Vereine stehen hinter der Entscheidung, das EHF Final4 bis 2029 in Köln auszurichten", so Michael Wiederer gegenüber dem EHF-Pressedienst.

Für den 68-Jährigen spricht auch der sportliche Aspekt für Köln: "Hier ist alles möglich, wie dieses Jahr wieder eindrucksvoll gezeigt hat, gibt es keinen Heimvorteil." Wiederer erklärt: "Und die Lanxess Arena ist auch dann ausverkauft, wenn sich keine deutsche Mannschaft qualifiziert. (...) Würden wir die Tickets nicht für die Teilnehmer blockieren, wäre die Lanxess Arena schon sehr früh ausverkauft - weit bevor wir wissen, welche Teams sich qualifizieren. Das alles spricht für den Standort Köln."