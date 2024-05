EHF-Präsident Wiederer: Wollen langfristig in Hamburg bleiben

Zum ersten Mal fanden die EHF Finals der Handball European League in Hamburg statt. EHF-Präsident Michael Wiederer sprach am Rande des Events über die Zukunft der EHF Finals.

Bei den EHF Finals 2024 gab es eine Premiere. Zum ersten Mal fand das Final4 der European League in Hamburg statt. EHF-Präsident Michael Wiederer ist hochzufrieden mit dem Debüt der Hansestadt. „Mehr kann man von einer Premiere nicht erwarten. Es herrschte eine tolle Stimmung in der Arena, es gab Spitzenspiele, auch wenn die Ergebnisse im Halbfinale klar waren, die sportliche Qualität war gut, deshalb sind wir sehr zufrieden. Es war das erste Mal in einer neuen Arena ohne einen lokalen Veranstalter, was meine Kollegen sehr gut organisiert haben, denn das Bild, das hier vermittelt wurde, ist sehr positiv", so Wiederer gegenüber dem EHF-Pressedienst.

"Was die Zuschauerresonanz angeht, blicke ich auf das EHF Final4 in Köln zurück: Wir haben auch von 0 auf 100 in einer großen Halle angefangen - und im ersten Jahr war es ein unglaublicher Kampf, die Zuschauer in die Arena zu bekommen. Heute ist das ganz anders, das Turnier ist angenommen worden. Nicht nur von den Fans der teilnehmenden Mannschaften, sondern es ist eine sehr internationale Veranstaltung", so der Chef des europäischen Handball-Dachverbands.

Das erste Halbfinale zwischen Flensburg und Bukarest haben 8.600 Zuschauer verfolgt. Das zweite Semifinale zwischen den Füchsen Berlin und den Rhein-Neckar Löwen sahen dann schon 9.400 Fans. So viele Zuschauer verfolgten auch das "kleine Finale" der Löwen gegen die Rumänen. Beim Endspiel wurde die 10.000er-Marke geknackt (10.050). Die Hamburger Barclays Arena bietet bei Handballspielen bis zu 13.000 Zuschauern Platz.

Wiederer: "Unser Ziel ist es, langfristig zu bleiben"

"Wir gehen davon aus, dass wir auch im nächsten Jahr mit EHF Finals in Hamburg zu Gast sein werden; die Gespräche mit allen Partnern laufen bereits. Wir gehen behutsam vor. Unser Ziel ist es, langfristig zu bleiben", erklärt Michael Wiederer zur Zukunft des Final4 der European League.

"Wir haben in Köln und Budapest gelernt, dass die Qualität von Veranstaltungen steigt, wenn sie mit festen Partnern entwickelt werden. In Hamburg wird die Zusammenarbeit, auch mit der Stadt Hamburg, jetzt intensiviert." Der EHF-Präsident betont: Man lerne, aber für das erste Mal sei es "mehr als gut". Das Finalturnier der Champions League der Männer findet seit der Einführung 2010 in Köln statt. In der Champions League der Frauen ist Budapest seit der Einführung 2014 der Standort des Final4.