EHF-Präsident: Abstand zwischen Champions League und European League wird immer kleiner

Der europäische Handball-Dachverband EHF zieht ein positives Fazit zur Saison 2023/24. EHF-Präsident Wiederer meint, dass der Abstand zwischen der Champions League und der European League immer kleiner werde. Woran er das festmacht - und welches Team für ihn die größte Überraschung der Saison war:

"Man kann sehen, dass der Abstand zwischen der European League und der Champions League immer kleiner wird. Die Top-Teams in der EHF European League der Frauen, wie die diesjährigen Finalisten Storhamar und Bistrita, haben durchaus Champions-League-Niveau, und das gilt auch für den Männerwettbewerb, dank der starken Bundesliga-Vertreter", meint EHF-Präsident Michael Wiederer. Im Final4 der European League standen drei deutsche Teams: Die SG Flensburg-Handewitt (der spätere Titelträger), die Füchse Berlin und die Rhein-Neckar Löwen.

"Die größte Überraschung in dieser Saison war für mich der Finalist der EHF Champions League der Frauen, die SG BBM Bietigheim", so Wiederer in einem Interview mit dem EHF-Pressedienst. Bietigheim habe "eine unglaubliche Entwicklung genommen". Der Deutsche Meister und Pokalsieger schnupperte am Triple, unterlag im CL-Finale dann aber dem ungarischen Top-Team Györ (24:30).

Der Geschäftsführer der EHF Marketing GmbH, David Szlezak, betont: "Die EHF Champions League-Saison 2023/24 ist in allen Bereichen unglaublich gut gelaufen. Wir haben eine deutliche Steigerung der TV- und digitalen Reichweite und der Aktivität gesehen, aber auch bei den Fans in den Stadien in ganz Europa. Da ist eine klare Entwicklung zu erkennen."

Diese Entwicklung gipfelte seiner Meinung nach im Final4 in Köln. "Alles lief reibungslos, unsere Mitarbeiter bringen viel Leidenschaft und Erfahrung mit, um diese Turniere optimal zu organisieren. Es gab keine Eile, vieles ist Routine. Das Bild, dass das 15. EHF Final4 nach außen hin abgab, war sehr gut", meint Szlezak.

EHF-Präsident zur Deutschland-Kritik: "Keine deutschen, sondern internationale Veranstaltungen"