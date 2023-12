EHF legt Zeitplan für Vergabe der Frauen-EM 2026 fest

Die Europäische Handballföderation will Anfang des kommenden Jahres über die Ausrichtung der Handball-EM der Frauen 2026 entscheiden. Das sei das Ergebnis einer Tagung des Exekutivkomitees am Rande der Handball-WM in Herning am vergangenen Wochenende.

Bratislava war Spielort der Männer-EM 2022 Sascha Klahn