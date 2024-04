EHF legt Lostöpfe für Handball-EM 2024 fest

Nach dem Abschluss der Qualifikation zur Handball-EM hat die Europäische Handballföderation die Setzliste für die Auslosung der Vorrundengruppen am 18. April (18 Uhr) in Wien veröffentlicht. Die Endrunde wird zwischen dem 28.11. und 15.12. in Österreich, Ungarn und der Schweiz und erstmalig mit 24 Mannschaften ausgetragen. Das hat auch Auswirkungen auf die Setzliste.

Deutschland droht ein Duell mit Schweden picture alliance / TT NEWS AGENCY