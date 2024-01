EHF legt die Lostöpfe für WM-Qualifikation 2025 fest

Nach der Handball-EM richtet sich der Blick der Mannschaften schon auf die Handball-WM 2025, die in Kroatien, Dänemark und Norwegen ausgespielt wird. Neben den drei Gastgebernationen konnten sich auch die Halbfinalisten Frankreich, Schweden und Deutschland vorzeitig qualifizieren. In elf Duellen werden die letzten Startplätze für Europa vergeben - die Auslosung nimmt die EHF am Samstag in Köln um 15 Uhr vor.

Durch die Niederlage gegen Nordmazedonien landete die Schweiz in Lostopf 2 Sascha Klahn