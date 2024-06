EHF Excellence Awards: Abstimmung beginnt nächste Woche

Die Handball-Saison 2023/24 steht kurz vor dem Abschluss. Welche Spielerinnen und Spieler haben diese Saison geprägt? Ab der kommenden Woche läuft die Abstimmung darüber an. Mit dabei ist auch Bundestrainer Alfred Gislason.

Seit einem Jahr richtet die EHF die Excellence Awards aus. Dort werden - sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen - die besten Spieler und Spielerinnen Europas auf jeder Position ausgezeichnet: der bester Torhüter, linker Flügel, linker Rückraum, Spielmacher, rechter Rückraum, rechter Flügel und Kreisläufer sowie bester Verteidiger werden gesucht.

Von diesen jeweils acht Spielerinnen und Spielern, die das "Team der Saison" bilden, wird der wertvollste Spieler (MVP) der Saison ausgewählt. Auch im Beachhandball wird es zwei MVPs - eine Frau und einen Mann - geben.

Katrine Lunde und Simon Pytlick ausgezeichnet

Bei den ersten EHF Excellence Awards im vergangenen Jahr wurden die besten Spieler:innen der Saison 2022/23 ausgezeichnet. Katrine Lunde, siebenfache EHF-Champions-League-Siegerin, zweifache Olympiasiegerin und Weltmeisterin sowie sechsfache Europameisterin mit Norwegen, wurde zur MVP der Saison in den Frauenwettbewerben ernannt.

Bei den Männern erhielt der Däne Simon Pytlick die MVP-Auszeichnung der Saison. Der 22-jährige linke Rückraumspieler gewann im Januar mit Dänemark die IHF Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2023 und war Teil des All-Star-Teams des Wettbewerbs. Mit GOG erreichte er das Viertelfinale der Machineseeker EHF Champions League und holte in Dänemark zudem das Double aus Meisterschaft und Pokal.

Bundestrainer als Experte in der Fachjury

In jeder Kategorie stehen sieben Nominierte zur Auswahl, die zuvor durch eine Fachjury ausgewählt wurden. Bei den Frauen trafen die ehemaligen Spielerinnen Siraba Dembélé and Eduarda Amorim, sowie der norwegische Trainer Bent Dahl die Vorauswahl. Bei den Männern ist Bundestrainer Alfred Gislason, sowie die Barca-Legende Víctor Tomás and Ex-Kieler Vid Kavticnik Teil des Expertengremiums.

Die Abstimmung, an der Spieler, Trainer, Medienvertreter und Fans teilnehmen können, beginnt am Dienstag, den 11. Juni. Fans können dabei ihre Stimme über die App der EHF "Home of Handball" abgeben. Im Rahmen der Gruppenauslosung für die Champions League Saison 2024/25 soll dabei das "Team der Saison" bekannt gegeben werden. Bei einer Galaveranstaltung am 14. Dezember 2024 werden dann die Spielerinnen und Spieler ausgezeichnet.