EHF European League: TSV Hannover-Burgdorf - HBC Nantes in Liveticker und Livestream

Die TSV Hannover-Burgdorf ist am heutigen Dienstag in der EHF European Handball League gegen den französischen Vertreter HBC Nantes gefordert.

Mit 4:0 Punkten haben die Recken als eine von zwei Mannschaften - die andere kommt aus Berlin - noch ein makelloses Punktekonto in der Hauptrunde der EHF European League. Mit dem HBC Nantes rückt am heutigen Dienstag allerdings direkt ein Mitfavorit um den direkten Einzug ins Viertelfinale bei den Niedersachsen an.

Trainer Christian Prokop sagte auf der Vereinswebsite: "Jetzt beginnt für uns die European League nochmal neu, nicht nur weil es die nächste Runde ist, sondern weil jetzt mit dem HBC Nantes und den Rhein-Neckar-Löwen Gegner kommen, die uns definitiv nochmal auf einem höheren Level fordern werden. Und genau da wollten wir ja auch hin! Wir trauen uns in den Duellen was zu und wollen gegen diese europäischen Topmannschaften punkten."

EHF European League im Livestream

Streaming-Anbieter DYN überträgt gemeinsam mit DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen.

mao

Aktueller Spieltag EHF European League