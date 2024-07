EHF European League Männer: Gummersbach und Melsungen früh mit erstem Pflichtspiel

Die Europäische Handballföderation hat die Setzliste für die EHF European League der Männer bekannt gegeben. Die Handball-Bundesliga ist mit vier Teams vertreten, doch nur die beiden Nord-Klubs können schon für die Gruppenphase planen.

Gummersbach und Melsungen müssen in die Qualifikation. IMAGO/Hartenfelser

Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt führt die Setzliste erwartungsgemäß an, ist ebenso für die Anfang Oktober beginnende Gruppenphase gesetzt wie der THW Kiel. Deutschlands Rekordmeister findet sich allerdings erst an Position 16 wieder, die Topteams von vierzehn anderen Verbänden hat die EHF vor den "Zebras" platziert.

Insgesamt 23 Teams wurden schon für die Gruppenphase gesetzt, dabei auch fünf Teams, die später den dritten Lostopf bilden sowie Vojvodina Novi Sad in Lostopf 4.

20 Teams müssen in die Qualifikation, dabei setzt die EHF ein Duell zwischen Izvidac Ljubuski aus Bosnien-Herzegowina und HC Banik Karvina aus Tschechien an. Während der Verlierer die Gruppenphase im vierten Lostopf erreicht, darf der Verlierer später in der 2. Runde des EHF European Cups weiter um europäische Ehren kämpfen.

Gummersbach und Melsungen müssen in die Quali

Die anderen 18 Qualifikanten, darunter auch die MT Melsungen und der VfL Gummersbach, werden nicht so weich fallen. Wer in der Qualifikation, die vom 31. August bis zum 8. September ausgespielt wird, scheitert, für den ist die Europapokal-Saison beendet.

Das Bundesliga-Duo zählt auf den Setzlistenpositionen 22 und 30 zu den gesetzten Mannschaften, ebenso wie der HC Kriens-Luzern. Mit IFK Kristianstad, Ademar Leon oder Elverum Handball warten dennoch durchaus klangvolle Namen, auch der GC Amicitia Zürich ist hier vertreten. Aus Österreich hat kein Team für den Wettbewerb gemeldet.

Die Auslosung der Qualifikationsrunde erfolgt am 16. Juli ab 11 Uhr in Wien, die EHF überträgt live auf YouTube. Die Gruppenphase wird bereits am 19. Juli ausgelost. Alle weiteren Runden ergeben sich anschließend aus dem Wettbewerb ohne weitere Auslosung. Erst die Halbfinal-Paarungen für die EHF European League Finals werden noch einmal gelost.

Gesetzt für die Gruppenphase Lostopf 1

Position Team 1 SG Flensburg-Handewitt (GER) 2 FC Porto (POR) 3 Montpellier Handball (FRA) 4 RK Nexe Nasice (CRO) 5 GOG (DEN) 6 Kadetten Schaffhausen (SUI) 7 Bidasoa Irun (ESP) 8 IK Sävehof (SWE)

Gesetzt für die Gruppenphase Lostopf 2

Position Team 9 Gornik Zabrze (POL) 10 CSM Constanta (ROU) 11 RK Gorenje Velenje (SLO) 12 HC Vardar 1961 Skopje (MKD) 13 MOL Tatabanya KC (HUN) 14 FH Hafnarfjördur (ISL) 15 Tatran Presov (SVK) 16 THW Kiel (GER)

Gesetzt für die Gruppenphase Lostopf 3

Position Team 17 Benfica Lissabon (POR) 18 Fenix Toulouse (FRA) 19 MRK Sesvete (CRO) 20 Bathco BM Torrelavega (ESP) 21 KGHM Chrobry Glogow (POL)

Gesetzt für die Qualifikationsrunde

Position Team 22 MT Melsungen (GER) 23 ABC de Braga (POR) 24 Bjerringbro-Silkeborg (DEN) 25 HC Kriens-Luzern (SUI) 26 Fraikin BM Granollers (ESP) 27 Ystads IF HF (SWE) 28 RK Trimo Trebnje (SLO) 29 Valur Reykjavik (ISL) 30 VfL Gumemrsbach (GER)

Ungesetzt für die Qualifikationsrunde

Position Team 31 Madeira Andebol SAD (POR) 32 GC Amicitia Zürich (SUI) 33 IFK Kristianstad (SWE) 34 Limoges Handball (FRA) 35 Mors-Thy Handbold (DEN) 36 Abanca Ademar Leon (ESP) 37 RK Bjelin Spacva Vinkovci (CRO) 38 FTC Green-Collect Budapest (HUN) 39 Elverum Handbold (NOR)

Gesetzt für die Gruppenphase Lostopf 4

Position Team 40 HC Vojvodina Novi Sad (SRB) 41/42 S. Izvidac Ljubuski (BIH)/HCB Karvina (CZE)

Modus und Zeitplan EHF European League

Die Qualifikationsrunde sowie die Play-offs und das Viertelfinale werden in einer Doppel-K.o.-Runde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt. Eine Auswärtstor-Regel gibt es nicht mehr. Bei Gleichstand nach 120 Minuten entscheidet ein Siebenmeterwerfen.

In der Gruppenphase sowie der Hauptrunde entscheidet zunächst bei Punktgleichheit der direkte Vergleich über die Platzierung. Sollte dieser keine Entscheidung bringen, dann schaut man auf die Tordifferenz und die erzielten Tore aus allen Partien. Sollte auch dann keine Entscheidung gefallen sein, dann entscheidet das Los.

Qualifikationsrunde: 31.08.-08.09.2024

Gruppenphase: 08.10.-26.11.2024

Hauptrunde: 11.02.-04.03.2025

Play-offs: 25.03.-01.04.2025

Viertelfinale: 22.04.-29.04.2025

EHF Finals: 24./25.05.2025