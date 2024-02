EHF European League: Gornik Zabrze - Rhein-Neckar Löwen in Liveticker und Livestream

Die Rhein-Neckar Löwen sind am heutigen Dienstag in der EHF European Handball League gegen den polnischen Vertreter Gornik Zabrze gefordert.

Die Rhein-Neckar Löwen sind am heutigen Dienstag direkt in einem richtungsweisenden Spiel in der EHF European League gefordert. Das krisengebeutelte Team von Sebastian Hinze will nach fünf Niederlagen in Folge - zwei davon Klatschen aus dem neuen Jahr - wieder in die Erfolgsspur zurück. In der Hauptrundengruppe I scheint das Auswärtsspiel bei Außenseiter Gornik Zabrze eine gute Gelegenheit.

Wäre da nicht die Verletzung von Spielmacher Juri Knorr. Nominell haben die Löwen in der gesamten Saison noch keinen einzigen weiteren Rückraum Mitte-Spieler eingesetzt. Magnus Grupe, als einziger weiterer Spielgestalter im Kader geführt, ist noch ohne Einsatz. Die freigewordene Lücke könnte etwa Gustav Davidsson füllen.

