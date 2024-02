EHF European League: CSM Constanta - Füchse Berlin in Liveticker und Livestream

Die Füchse Berlin sind am heutigen Dienstag in der EHF European Handball League gegen den rumänischen Vertreter CSM Constanta gefordert.

Die Füchse Berlin sind mit der maximalen Punktzahl (4) in die Hauptrunde eingezogen und treffen hier in Hin- und Rückspiel auf den rumänischen Vertreter Constanta sowie auf Sporting Lissabon. Als Gruppensieger würde man die Playoffs überspringen und sich direkt für das Viertelfinale qualifizieren, dies ist das klare Ziel der Füchse. Die Reise aus Hamburg über Warschau und Bukarest nahmen auch Lasse Ludwig (für Victor Kireev), Maxim Orlov und Marcel Nowak auf sich, die den Kader von Jaron Siewert verstärken.

"Uns erwartet eine hitzige Atmosphäre und eine laute Beschallung in der Halle, Constanta spielt im Angriff sehr diszipliniert Sieben gegen Sechs. Dazu stellen sie eine offensive aber physisch starke Abwehr. Wir selbst wollen wieder schnell spielen und unsere Außen einsetzen", so der Cheftrainer über die Ausgangslage gegen die Rumänen, die in der Qualifikationsrunde Vorjahresfinalist Granollers ausschalteten. "Grundsätzlich bin ich optimistisch, dass wir an unsere spielerische Stärke der letzten Spiele anknüpfen können", so Jaron Siewert abschließend.

EHF European League im Livestream

Streaming-Anbieter DYN überträgt gemeinsam mit DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen.

mao, PM FUX

Aktueller Spieltag EHF European League