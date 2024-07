EHF European Cup mit ehemaligen Champions-League-Klubs

Die Europäische Handballföderation hat die Setzliste für den EHF European Cup der Männer bekannt gegeben. Die Handball Bundesliga ist in diesem Wettbewerb nicht vertreten, dafür aber drei Klubs aus Österreich und einer aus der Schweiz.

Der EHF European Cup ist die 3. Liga in den europäischen Vereinswettbewerben und wird als einziger im klassischen Europapokalmodus mit Doppel-K.o.-Runden ausgespielt. Insgesamt 74 Mannschaften haben gemeldet, 20 Teams müssen in der 1. Runde schon Mitte September in den Wettbewerb starten, darunter auch die Fivers WAT Margareten.

Aus Österreich nehmen ansonsten noch Pokalsieger Handball Westwien und Förthof UHK Krems teil, die sich theoretisch schon in der 2. Runde treffen können. Die Schweiz wird durch Pfadi Winterthur vertreten. Die HLA-Finalisten HC Linz AG und Alpla HC Hard haben nicht für einen Europapokal gemeldet.

Die Setzliste wird entweder von Ivzidac Ljubuski aus Bosnien-Herzegowina oder dem HC Banik Karvina aus Tschechien angeführt. Beide Klubs kämpfen um einen Startplatz in der EHF European League, der Verlierer darf aber im EHF European Cup ab Ende Oktober um den Titel kämpfen.

Einige klangvolle Namen befinden sich im Teilnehmerfeld, unter anderem auch der slowenische Traditionsverein RK Celje oder der HC Motor Zaporizhzhia aus der Ukraine sowie die griechischen Spitzenvereine Olympiacos SFP Piräus und AEK Athen.

Gesetzt für die 2. Runde

Position Team 1 V. Izvidac Ljubuski (BIH)/HCB Karvina (CZE) 2 CS Minaur Baia Mare (ROU) 3 OIF Arendal Elite (NOR) 4 RK Metaloplastika Elixsir Sabac (SRB) 5 Haukar Hafnarfjördur (ISL) 6 Olympiacos SFP Piräus (GRE) 7 HK FCC Mesto Lovosice (CZE) 8 RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) 9 Pfadi Winterthur (SUI) 10 MSK Povazska Bystrica (SVK) 11 Junior Fasano (ITA) 12 Handball Westwien (AUT) 13 Besiktas Istanbul (TUR) 14 HC Berchem (LUX) 15 RK Borac m:tel Banja Luka (BIH) 16 Holon Yuvalim HC (ISR) 17 Sabbianco Anorthosis Famagusta (CYP) 18 BK-46 Karis (FIN) 19 Pölva Serviti (EST) 20 KH Rahoveci (KOS) 21 HV KRAS/Volendam (NED) 22 HC Vise BM (BEL) 23 H71 Hoyvik (FAR) 24 HC Motor Zaporizhzhia (UKR) 25 ZRHK Tenax Dobele (LAT) 26 HC Alkaloid Skopje (MKD) 27 VHC Sviesa Vilnius (LTU) 28 RK Lovcen Cetinje (MNE) 29 Kür Mingachevir (AZE) 30 London Great Dane (GBR) 31 AHC Potaissa Turda (ROU) 32 Runar Sandefjord (NOR)

Ungesetzt für die 2. Runde

Position Team 33 HC Partizan Belgrad (SRB) 34 AEK Athen (GRE) 35 HC Robe Zubri (CZE) 36 MRK Krka (SLO) 37 SSV Brixen Handball (ITA) 38 Förthof UHK Krems (AUT) 39 Beykoz BLD SK (TUR) 40 Handball Esch (LUX) 41 RK Gracanica (BIH) 42 Parnassos Strovolou (CYP) 43 Riihimaen Cocks (FIN) 44 Mistra Tallinn (EST) 45 KH Besa Famgas (KOS) 46 JD Techniek Hurry-up (NED) 47 Sezoens Achilles Bocholt (BEL) 48 Vestmanna IF (FAR) 49 GRK Ohrid (MKD) 50 Dragunas Klaipeda (LTU) 51 HC Baki Baku (AZE) 52 HC Dinamo Pancevo (SRB) 53 AC PAOK Thessaloniki (GRE) 54 SKKP Handball Brno (CZE)

Gesetzt für die 1. Runde

Position Team 55 Pallamano Conversano (ITA) 56 HC Fivers WAT Margareten (AUT) 57 Spor Toto SK Ankara (TUR) 58 HB Dudelange (LUX) 59 RK Leotar (BIH) 60 Viljandi HC (EST) 61 KH Kastrioti Ferizaj (KOS) 62 Granitas-Karys Kaunas (LTU) 63 Bianco Monte Drama 1986 (GRE) 64 Black Devils Meran (ITA)

Ungesetzt für die 1. Runde

Position Team 65 Köycegiz BLD SK (TUR) 66 HC Amber (LTU) 67 CSM Bukarest (ROU) 68 Drammen HK (NOR) 69 Diomidis Argous (GRE) 70 RK Jeruzalem Ormoz (SLO) 71 RK Porec (CRO) 72 Raimond Sassari (ITA) 73 RK Sloboda Doboj (BIH) 74 GRK Tikves 20124 (MKD)

Modus und Zeitplan EHF European Cup

Alle Runden werden in einer Doppel-K.o.-Runde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt. Eine Auswärtstor-Regel gibt es nicht mehr. Bei Gleichstand nach 120 Minuten entscheidet ein Siebenmeterwerfen.

1. Runde: 14.09.-22.09.2024 - Auslosung: 16.07.2024

2. Runde: 19.10.-27.10.2024 - Auslosung: 16.07.2024

3. Runde: 23.11.-01.12.2024 - Auslosung: 29.10.2024

Achtelfinale: 15.02.-23.02.2025 - Auslosung: 03.12.2024

Viertelfinale: 22.03.-30.03.2025 - Auslosung: 25.02.2025

Halbfinale: 19.04.-27.04.2025 - Auslosung: 25.02.2025

Finale: 17.05.-25.05.2025 - Auslosung: 29.04.2025