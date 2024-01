EHF EURO 2024 sorgt für große Begeisterung

Nach dem Auftaktspektakel in Düsseldorf und einer fulminanten Vorrunde in Berlin, Mannheim und München, befindet sich die EHF EURO 2024 in der heißen Turnierphase. An den Hauptrundenspielorten in Köln und Hamburg kämpfen aktuell jeweils sechs Teams um den Einzug ins Halbfinale.

In der Lanxess Arena in Köln herrscht in der EM-Hauptrunde grandiose Stimmung. Sascha Klahn

Die DHB-Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason ist nach dem Sieg gegen Island und dem Remis gegen Österreich noch im Rennen um das Halbfinalticket. Die deutsche Nationalmannschaft braucht die Unterstützung von ganz Handball-Deutschland, also seid schnell und holt euch die letzten Tickets für die Hauptrundenspiele in Köln, wenn wir gegen Ungarn und Kroatien vier weitere Zähler holen wollen und müssen.

Auch in Hamburg gibt es Handball-Weltklasse live zu erleben. In der Barclays Arena kämpfen die Skandinavier um Weltmeister Dänemark, Europameister Schweden und den Norwegern sowie Slowenien, Portugal und der Niederlande, um die zwei Plätze für das Halbfinale. Die Weltmeister aus Dänemark sowie die Europameister aus Schweden befinden sich in der Pole Position für die Finalrunde in Köln. Wer also Welthandballer live spielen, sehen möchte, schnell Tickets sichern. In Hamburg sind für alle restlichen Spieltage noch Karten unter heretoplay.com erhältlich.

Die Hauptrunde der EHF EURO 2024 ist bereits in vollem Gange und es geht von Beginn an so richtig zur Sache. Die LANXESS arena in Köln zeigt schon jetzt ihre ganze Magie. Der Handball-Tempel kreiert eine unfassbare Atmosphäre, die alle Teams nach vorne pusht. Hier werden nach der Hauptrunde auch die Halbfinals am 26. Januar und das große Finale, am Sonntag, 28. Januar, ausgespielt. Sichert euch jetzt noch die letzten Tickets und seid live dabei, wenn sich entscheidet, welches Team den Europameistertitel nach Hause holt. Tickets sind erhältlich unter heretoplay.com.

Treffpunkt für Handball-Fans: Die Fanzones der EHF EURO 2024

Kroatische Fans bei der Handball-EM. Jozo Cabraja / kolektiff via DHB

Was wäre ein Sportgroßereignis ohne Fanzones? Natürlich dürfen diese Treffpunkte für Besucher aus aller Welt auch bei der EHF EURO 2024 in Deutschland nicht fehlen.

An den Vorrundenspielorten München, Mannheim und Berlin sowie den Hauptrundenspielorten Hamburg und Köln gab es das volle Programm für alle Handballfans: Liveübertragungen der Spiele, Essen und Trinken und Unterhaltung in mehreren Sprachen.

Nach Ende der Vorrunde gibt es in Köln und Hamburg so richtig zur Sache mit den Hauptrundenspielen. Selbstverständlich sind auch hier zwei Fanzones eingerichtet. In Köln ist die Fanzone in direkter Nähe zur Altstadt und mit Bahnanbindung zur LANXESS Arena zu erreichen. Hier wird im Deutschen Sport & Olympia Museum gemeinsam gefeiert.

In der Hansestadt ist das Blockbräu direkt an den Landungsbrücken der Treffpunkt für alle Handball Begeisterten. Direkt in Hafennähe gelegen, hat das Brauhaus eine direkte Anbindung zur Barclays Arena mit Bussen und Bahnen. Neben reichlich Hamburger Speisen gibt es auch Gewinnspiele, Talkrunden, Musik und natürlich viele skandinavische Programmpunkte. Hier gibt es einen Überblick über alle Fanzones.

Alle Öffnungszeiten der Fanzones:

Hamburg:

vom 17. Bis 23. Januar von 14:30 Uhr bis 23:00 Uhr, Bei den St. Pauli-Landungsbrücken 3, 20359 Hamburg

Köln:

18. Bis 28. Januar (Ausnahme 25. Januar und 27. Januar ) von 14:30 Uhr bis 22:30 Uhr, Im Zollhafen 1, 50678 Köln

Helden zum Anfassen: Die handball.net Allstars

Zur Handball-EM gibt es digitale Sammelkarten. DHB

Mit handball.net die Handball-Europameisterschaft hautnah erleben. Im EHF EURO Special findet man eine umfangreiche Berichterstattung sowie alle Spieldaten zum Turnier. Fans können mit handball.net Allstars außerdem digitale Karten ihrer DHB-Idole sammeln und ihren Kader vervollständigen!

Die handball.net Allstars sind digitale Sammelkarten, damit die Fans ihre Idole immer dabei haben können. Die digitalen Sammelkarten der DHB-Auswahl können gesammelt und so der Kader vervollständigt werden. Ziel ist es die Kollektionen "Road to Cologne" in Schwarz, Rot und Gold zu vervollständigen.

Sammelkarten können vor und während der MEN'S EHF EURO 2024 durch den Besuch des Sammelalbums, das Einladen von Freunden oder die Teilnahme an Abstimmungen zum Spieler des Spiels freigeschaltet werden. Weiter Informationen zu den handball.net Allstars sind zu finden unter handball.net/news/em-europameisterschaft-2024-allstars-digitales-sammelalbum.

» Direkt zum digitalen Sammelalbum