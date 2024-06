EHF bindet früheren Bundesligaprofi

Die European Handball Federation setzt auf Kontinuität und hat den früheren Bundesligaprofi David Szlezak langfristig als Geschäftsführer der EHF Marketing GmbH an sich gebunden.

Auf der Sitzung der EHF-Exekutive in Oslo sei der Vertrag mit dem 50-Jährigen bis zum Jahr 2028 verlängert worden. Szlezak hatte im Februar 2016 die Nachfolge von Peter Vargo angetreten.

Der Österreicher spielte zwischen 2001 und 2008 spielte er für Frisch Auf! Göppingen, HBW Balingen-Weilstetten und die Rhein-Neckar Löwen. Für die EHF Marketing arbeitet er seit 2010, war zuvor als "Head of Sales and Events", "EHF Final4 Manager" sowie "Assistant Managing Director" tätig.

Die EHF Marketing GmbH ist als Tochter der EHF für die Medien- und Marketingrechte der Veranstaltungen im europäischen Vereinshandball verantwortlich, insbesondere für die Machineseeker EHF Champions League der Herren und die EHF Champions League der Frauen. Die Firma ist zudem für die Organisation der Final4-Turniere, auch in der EHF European League verantwortlich.

"Die EHF als Muttergesellschaft der EHF Marketing hat sich in enger Zusammenarbeit mit den im EHFM-Beirat vertretenen Vereinen darauf geeinigt, den Vertrag des Geschäftsführers um weitere vier Jahre zu verlängern", erklärt EHF-Präsident Michael Wiederer, der auch Vorsitzender des EHFM-Beirats ist.

"Die Kernkompetenz der EHF Marketing ist die Verwertung der vorhandenen Rechte sowie die Entwicklung und Produktion von Events und damit die kontinuierliche Verbesserung des europäischen Handballs und seiner Klubwettbewerbe. Wir freuen uns sehr auf die Fortsetzung der sehr erfolgreichen Zusammenarbeit mit David Szlezak und seinem Team", betont Wiederer.

Bei der EHF streicht man vor allem die Arbeit während der Pandemie heraus, die abgelaufene Spielzeit in der Königsklasse sei aus Vermarktungssicht "eine für die Rekordbücher" gewesen. "Um für die Zukunft gerüstet zu sein, wird es für EHF Marketing wichtig sein, eine proaktive Rolle einzunehmen, die eigene Kompetenz weiter zu stärken und damit weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber in Wien zu sein", so Szlezak.

"Darüber hinaus werden wir weiterhin eine sehr klare Struktur und direkte Beziehungen zu Sponsoren, Partnern und Medienunternehmen entwickeln, um flexibel auf Marktentwicklungen in der schnelllebigen Welt der Sportrechte reagieren zu können und den europäischen Handball und das Klub-Ökosystem bestmöglich zu unterstützen", so der 50-Jährige.

