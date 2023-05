"Eher problematisch": Bayer bangt um Kossounou und Andrich

Bayer 04 muss vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen die AS Rom um zwei Startelfspieler bangen: Odilon Kossounou und Robert Andrich drohen möglicherweise sogar länger auszufallen.

Aus Rom berichtet Stephan von Nocks

Bayer 04 hat nicht nur das Hinspiel im Halbfinale der Europa League in Rom 0:1 verloren, sondern mit Robert Andrich und Odilon Kossounou auch gleich zwei wichtige Spieler. So muss das Team von Trainer Xabi Alonso beim Rückspiel wahrscheinlich mit einem doppelten Handicap antreten.

Mit Andrich droht Bayer 04 ein absoluter Schlüsselspieler auszufallen. Der 28-Jährige musste kurz vor Schluss ausgewechselt werden, nachdem er sich am linken Fuß verletzt hatte. Danach konnte der Sechser nur von zwei Betreuern gestützt in die Kabine gelangen und wurde später mit einem Medi-Car aus den Katakomben zum Mannschaftsbus der Werkself abtransportiert.

"Bei Rob müssen wir die Untersuchung am Freitag abwarten, dann wissen wir genau, was es ist", sagte Geschäftsführer Simon Rolfes. Vieles spricht dafür, dass sich Andrich an einem der äußeren Mittelfußknochen verletzt hat. Sein Ausfall würde Bayer enorm schwächen, denn ein gleichwertiger Ersatz stünde Xabi Alonso nicht zu Verfügung.

Abtransport im Sitzen: Robert Andrich nach dem Abpfiff in Rom. kicker

Xabi Alonsos Optionen werden weniger

Für Kossounou besitzt Bayer 04 zwar in Piero Hincapie noch eine Alternative, doch in der Innenverteidigung darf nun auch nichts mehr passieren. Rolfes schätzte die Verletzung Kossounous als "vielleicht eher problematisch" ein. Zu Andrich bemerkte er: "Bei Rob sieht es ähnlich aus."

Fallen beide Akteure aus, wären Xabi Alonsos Optionen stark eingeschränkt. Als zuletzt nämlich mit Exequiel Palacios bei Union Berlin einer der beiden Sechser fehlte, stellte der Spanier Innenverteidiger Edmond Tapsoba auf die für ihn ungewohnte Position, auf der der Abwehrspieler aber durchaus überzeugte.

Ohne Kossounou könnte Xabi Alonso allerdings auf diese Variante nicht mehr zurückgreifen. So dass nur noch Nadiem Amiri und der zuletzt von Xabi Alonso kaum noch berücksichtigte Kerem Demirbay infrage kämen, der beim Union-Spiel trotz Palacios' Fehlens nicht hatte starten dürfen.