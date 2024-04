Ehemaliger polnischer Nationalspieler wird Jugendtrainer in Gummersbach

Die Handballakademie VfL Gummersbach hat den Trainerposten ihrer U17-Mannschaft zur Saison 2024/25 neu besetzt. Ein ehemaliger polnischer Nationalspieler und Bundesliga-Profi übernimmt den Job.

Der Pole Maciej Dmytruszynski erhält beim VfL einen Ein-Jahres-Vertrag und übernimmt ab Sommer das Traineramt von Jan Schwenzfeier, der ab der kommenden Spielzeit gemeinsam mit Gonçalo Miranda die neue U20 trainieren wird.

Bohrmann: "Passt als Typ absolut zu uns"

"Ich freue mich sehr, dass wir Maciej als Trainer gewinnen konnten. Wir kennen uns schon sehr lange aus unserer gemeinsamen Vergangenheit in Dormagen. Er war jahrelang Bundesligaspieler in Dormagen und hat sowohl im Jugend- als auch im Herrenbereich große Erfahrungen als Trainer gesammelt. Als Typ passt er absolut zu uns und wird unser Team bereichern", so Akademieleiter Jörg Bohrmann.

In seiner aktiven Zeit lief Dmytruszynski neben den polnischen Mannschaften von Metalplast Oborniki sowie WKS Slask Wroclaw für diverse deutsche Teams wie unter anderem die SC Magdeburg Gladiators, Frisch Auf Göppingen, den DHC Rheinland und den VfL Eintracht Hagen auf. Mit der polnischen Nationalmannschaft nahm der 43-Jährige zudem an der Europameisterschaft 2002 sowie der Weltmeisterschaft 2003 teil.

Seine aktive Spielerkarriere beendete der Rückraum-Hüne im Jahr 2017 bei der SG Schalksmühle-Halver. Dort wurde er anschließend zunächst Jugendtrainer und übernahm zur Saison 2019/20 zusätzlich den Posten des Co-Trainers der zweiten Herrenmannschaft, ehe er seit Juli 2022 den Trainerposten der ersten Mannschaft innehatte.

"Ich bin unglaublich froh und stolz darauf, ein Teil eines so traditionsreichen und wichtigen Vereins wie dem VfL Gummersbach zu sein. Schon nach dem ersten Gespräch mit Jörg, Goggi, Gonçalo und Jan war ich überzeugt. Das gesamte Konzept, der tägliche Austausch und die offene Kommunikation zwischen allen Trainern begeistern mich", so der Pole. Er betont: "Mir ist bewusst, dass die Arbeit große Herausforderungen und Verantwortung mit sich bringt, aber ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe und eine gute Zusammenarbeit im Trainerteam zu erleben. Ich sehe es als Chance mich weiterzuentwickeln!"