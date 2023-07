Ehemaliger Köln-Profi Yalcin läuft nun für Elsdorf auf

Bezirksligist SC Elsdorf hat einen Transfercoup gelandet: Der ehemalige Köln-Profi Taner Yalcin wird ab sofort am Mittelrhein auflaufen.

35 Bundesliga-Spiele für den 1. FC Köln hat Taner Yalcin in seiner Vita stehen, diverse Einsätze in türkischen und deutschen U-Nationalmannschaften bezeugen vom Talent des in Köln geborenen Deutsch-Türken, der in seiner Heimatstadt bei Fortuna und dem 1. FC ausgebildet wurde. Die große Karriere blieb dem heute 33-Jährigen nach seinem Sprung in die Bundesliga im Jahr 2008 verwehrt. Yalcin, der sich in Köln in der Anfangsphase der Spielzeit 2010/11 noch als Stammspieler etablierte, verließ die Geißböcke am Ende der Saison. Es folgten - unterbrochen von einem kurzen Engagement beim Zweitligisten SV Sandhausen - diverse Stationen in der Türkei, wo er in der ersten bis zur vierten Liga zum Einsatz kam.

2020 kehrte Yalcin dann nach Deutschland zurück, spielte dort zuletzt zwei Spielzeiten lang für den Mittelrheinligisten FC Hürth. Nun geht der Mittelfeldmann eine neue Aufgabe an - und zwar beim Bezirksligisten SC 08 Elsdorf. "Der erste Kontakt kam über meine ehemaligen Mitspieler Alexander Vaaßen und Niklas Miskiewicz zu Stande", erklärt Yalcin, der sich vom familiären Umfeld und den Ambitionen des Vereins angetan zeigt: "Das hat meine Entscheidung für einen Vereinswechsel relativ leicht gemacht."

Ex-Bundesligaangreifer Schreier coacht

Elsdorf-Trainer Christian Schreier, der selbst in den 80ern und 90ern für Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen und den VfL Bochum auf 331 Bundesliga-Spiele und 106 -Tore kam, habe bereits in ersten Telefonaten und persönlichen Gesprächen gemerkt, "dass das hier passen wird". Eingefädelt hat den Deal letztlich der Vorstandsvorsitzende Heinz Hintzen, der sich selbst einen "FC-Fan aus Leidenschaft" nennt: "Für uns war seine fußballerische Brillanz natürlich äußerst attraktiv. Als ich das erste mal mit Taner sprechen konnte, waren wir sofort auf einer Wellenlänge, und es sind direkt gegenseitige Sympathien entstanden."

Das Ziel für die neue Runde der Bezirksliga Mittelrhein Staffel 3 ist für Ex-Profi Yalcin und Elsdorf klar: Der Aufstieg in die dann sechstklassige Landesliga soll gelingen. Der Startschuss fällt am 13. August, wenn der SC 08 bei Viktoria Birkesdorf zu Gast ist.