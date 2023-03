Ehemaliger Hannover-Präsident Henze gestorben

Hannover 96 trauert um seinen ehemaligen Präsidenten Horst Fredo Henze. Er ist am Mittwoch im Alter von 90 Jahren verstorben.

Unter der Führung des Autohändlers stieg Hannover 1985 und 1987 in die Bundesliga auf. Henze, der von 1983 bis 1992 Präsident der 96er war, rauchte mit Vorliebe Zigarren und hatte deshalb im Profifußball den Spitznamen "Stumpen-Fredo". Wie die Hannoveraner unter Berufung auf die Familie mitteilten, starb er am Mittwoch im Alter von 90 Jahren.

"Im Namen der Gremien von Hannover 96 spreche ich der Familie unsere tiefe Anteilnahme aus", wird 96-Geschäftsführer Martin Kind auf der Website des Zweitligisten zitiert. "Ich durfte Horst Fredo Henze vor mehr als 20 Jahren kennenlernen. Während dieser Zeit hatten wir immer wieder und regelmäßig Kontakt. Ich habe ihn als engagierten 96er und Macher kennen- und schätzen gelernt, der die Entwicklung von Hannover 96 stets kritisch und konstruktiv begleitet hat. Unsere Gedanken sind bei der Familie."

Noch am 11. September vergangenen Jahres gab Henze anlässlich seines 90. Geburtstags einen Einblick in seine imposante 96-Vita. Seinen ersten Kontakt mit den Roten hatte er im Meisterjahr 1938, als er als kleiner Junge inmitten von 100.000 jubelnden Hannoveranern stand, die der Mannschaft nach dem Endspielsieg gegen den FC Schalke 04 zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft gratulierten. "Das war unglaublich und hat mich bis heute geprägt", sagte Henze seinerzeit. "Mein Onkel hatte mich sonntags immer mit zu 96 und zu Arminia genommen. Das war für mich immer das Schönste: Am Wochenende mit Freunden Fußball zu gucken."

Im Rahmen des nächsten Heimspiels Hannovers gegen den SV Sandhausen am 1. April wird es eine Ehrung in der Heinz von Heiden Arena geben.