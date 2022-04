Ehemaliger Deutscher U-17-Meister kommt aus Ulm zu den Stuttgarter Kickers

Zur neuen Saison wird Lukas Kiefer das defensive Mittelfeld der Stuttgarter Kickers verstärken. Der 28-Jährige kommt von Regionalligist SSV Ulm.

Die Stuttgarter Kickers können einen Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentieren. Aus der Regionalliga Südwest vom SSV Ulm wechselt Lukas Kiefer nach Degerloch. Der 28-jährige defensive Mittelfeldspieler wurde beim VfB Stuttgart, mit dem er 2009 in der U 17 die Deutsche Meisterschaft gewann, ausgebildet. Vor seiner Zeit in Ulm schnürte er die Fußballschuhe außerdem für den 1. FC Saarbrücken und den SV Waldhof Mannheim. "Mit Lukas haben wir einen starken Mittelfeldspieler für uns gewinnen können. Wir haben ihn schon lange im Blick und freuen uns, dass es nun zur neuen Saison mit der Verpflichtung geklappt hat", so Stuttgarts Sportdirektor Marc Stein in einer Pressemitteilung. Weiter: "Auch menschlich wird er sehr gut in die Mannschaft passen und wir denken, dass er gerade den jungen Spielern gegenüber eine Führungsposition übernehmen kann."

Kiefer selbst ist stolz darauf, nun "Teil der blauen Familie zu werden". Er habe jahrelang gegen die Stuttgarter Kickers gespielt und jetzt werde er endlich im GAZi-Stadion auf der Waldau für die Fans der Kickers spielen dürfen. "Ich freue mich schon sehr auf die Heimspiele dort und bin gespannt, wie es sich für mich dann anfühlt."

Ob Kiefer mit den Stuttgarter Kickers dann weiter in der Regionalliga spielen wird, ist noch offen. Derzeit sind die Blauen als Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg auf einem guten Weg. Samstags gilt es eine Pflichtaufgabe für die Ünal-Elf zu lösen, die den Tabellenvorletzten aus Illshofen empfängt.