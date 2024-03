Ehemaliger Bundesligaspieler beendet Handball-Karriereende

In Österreich geht beim Alpla HC Hard im Sommer eine Ära zu Ende. Der langjährige Teamkapitän des aktuellen Tabellenzweiten wird dann seine Karriere beenden.

Dominik Schmid, langjähriger Teamkapitän und Spielmacher des Alpla HC Hard, beendet mit 34 Jahren zum Ende der Saison 2023/24 seine aktive Handballkarriere nach sechzehn Jahren als Profihandballer.

"Es fühlt sich nach dem richtigen Zeitpunkt an, meine Handball-Karriere im Sommer zu beenden und den Fokus nun mehr auf meine Familie und meine berufliche Karriere zu richten", erzählt Dominik Schmid.

Der Spielmacher hat bereits in jungen Jahren mit dem Handballspielen in Hard begonnen und war ab der Saison 2008/09 mit der ersten Mannschaft des Alpla HC Hard auf Torjagd. Bis auf die Saison 2014/15, wo Schmid bei der SG BBM Bietigheim in der Handball-Bundesliga im Einsatz war, ist Schmid seit Kindheitstagen mit dem österreichischen Top-Klub tief verbunden.

Zahlreiche Titel und Erfolge mit Hard

"Dominik ist eine Handball-Legende in Österreich. Er ist immer noch ein sehr wichtiger Spieler in unserer Mannschaft und gerade in den entscheidenden Phasen sind seine Erfahrung und Ruhe enorm wichtig für uns. Es würde ganz genau passen, wenn Dominik seine Handballpension als Österreichischer Meister antreten würde und ich bin mir sicher, dass er alles dafür tun wird", sagt Cheftrainer Hannes Jón Jónsson über seinen Spieler.

Dominik Schmid konnte mit den Hardern über fünf Österreichischer Meister (2012, 2013, 2014, 2017, 2021), drei Österreichische Cupsiege (2014, 2018, 2023) und sechs Supercup-Erfolge (2012, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023) feiern.

Sein Länderspieldebüt im Österreichischen Nationalteam gab der damals 22-Jährige am 4. November 2011. In seiner Zeit im Nationalteamkader absolvierte Schmid 53 Spiele und erzielte 70 Treffer.