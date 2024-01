Ehemaliger Bundesliga-Profi Rene Toft Hansen setzt Karriere fort

Der ehemalige Bundesliga-Handballer Rene Toft Hansen hat seinen Vertrag in Dänemark bei Bjerringbro-Silkeborg Handball - und träumt von einem Titel mit seinem Klub.

"Ich bin glücklich, hier zu sein und mein Körper fühlt sich gut an, daher war die Entscheidung eigentlich ziemlich einfach", wird Rene Toft Hansen auf der Webseite des Vereins zitiert. "Beim Verein funktioniert alles und der Familie geht es gut, daher bin ich bereit für eine weitere Saison", so der Kreisläufer.

Der 39-Jährige denkt dabei noch gar nicht an sein Karriereende und freut sich stattdessen auch im nächsten Jahr für den dänischen Erstligisten auf der Platte zu stehen. "Es macht Spaß, nach vielen Jahren im Ausland wieder hier zu sein. Es macht mir immer noch Spaß", erklärt der Däne und fügt hinzu: "Ich glaube, ich spiele in einer guten Mannschaft an der Spitze Dänemarks, wo wir um die Medaillen kämpfen. Das ist es, was mich motiviert - um die Spitzenplätze zu spielen."

Traum von der dänischen Meisterschaft

Rene Toft Hansen hat in seiner langen Karriere bereits im In- und Ausland die nationale Meisterschaft gewinnen können. So sammelte der dänische Nationalspieler in seiner Zeit bei KIF Kolding (2007-2010), AG København (2019-2012), THW Kiel (2012-18) und Telekom Veszprem (2018/19) zahlreiche Titel.

Die Krönung mit Bjerringbro-Silkeborg Handball steht bisher noch aus. Doch mit den zahlreichen prominenten Neuverpflichtungen, wie Nikolaj Læsø und Anders Zachariassen, soll sich das jetzt ändern.

"Ich träume davon, mit der BSH einen Titel zu holen", sagt Toft Hansen auf der Webseite des Vereins. "Ich denke, dass wir nächstes Jahr eine starke Mannschaft haben werden, daher hoffe ich wirklich, dass wir mit Freude spielen können - entweder um den Pokal oder die dänische Meisterschaft."

Auch der Sportverantwortliche des Klubs, Michael V. Knudsen, ist zufrieden mit der Vertragsverlängerung. "Wir freuen uns sehr, mit René eine Vereinbarung für das kommende Jahr treffen zu können. Er ist immer noch einer der besten Verteidiger Dänemarks", so Knudsen.