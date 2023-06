Ehemalige Nr.2 der Welt Kontaveit kündigt Karriereende mit 27 an

Anett Kontaveit hat mit gerade mal 27 Jahren ihre aktive Karriere als Tennis-Profi für beendet erklärt. Das bestätigte die ehemalige Nr.2 der WTA in einem Instagram-Post. Wimbledon wird ihr letztes Profi-Turnier werden.

Noch vor gut einem Jahr schaffte es Anett Kontaveit bis auf Platz 2 der WTA-Rangliste, nachdem sie 2021 gleich vier Turniersiege eingefahren und 2022 in St. Petersburg gewonnen sowie kurz darauf in Katar das Finale erreicht hatte. Im Anschluss machte ihr allerdings eine Corona-Erkrankung zu schaffen - dann machte der Rücken nicht mehr mit.

"Heute gebe ich bekannt, dass ich meine Karriere als professionelle Athletin beende. Nach mehreren Besuchen bei Ärzten und Beratungen mit meinem medizinischen Team hat sich herausgestellt, dass ich eine lumbale Bandscheibendegeneration in meinem Rücken habe", schrieb die 27-Jährige in den sozialen Netzwerken.

Zuletzt hatte sich die Estin nach einer Pause im Februar und März noch an einem Comeback versucht, bei den French Open scheiterte sie allerdings bereits in Runde eins in zwei Sätzen an der US-Amerikanerin Bernarda Pera (6:7, 2:6). Mittlerweile ist sie auf Weltranglisten-Platz 79 abgerutscht, in diesem Jahr gelangen ihr auf der WTA-Tour nur drei Siege.

Kontaveit: Wimbledon wird ihr letztes Turnier

Die Verletzung erschwere intensives Training und weitere Wettkämpfe, so Kontaveit, "daher ist es unmöglich, meine Karriere auf einem Top-Niveau fortzusetzen bei einer solch starken Konkurrenz".

"Tennis hat mir eine Menge gegeben und mich vieles gelehrt, dafür bin ich sehr dankbar", führte Kontaveit weiter aus. "Es war mir wichtig, die estnische Flagge auf die Tennisplätze zu bringen und vor meinen Fans und Unterstützern auf der ganzen Welt zu spielen."

Ihren letzten Auftritt als Profi auf der großen Tennisbühne wird sie in Wimbledon (3. bis 16. Juli) feiern. "Ich bin bereit für neue Herausforderungen nach meinem letzten Einsatz als professionelle Tennisspielerin - ich werde es genießen und in Wimbledon kämpfen so gut ich kann." Ihr bisher bestes Ergebnis bei einem Grand Slam war das Erreichen des Viertelfinals bei den Australian Open 2020.