Ehemalige DHB-Kapitänin Anna Loerper glaubt an Olympia-Quali: "Einmalige Chance"

Die langjährige DHB-Kapitänin Anna Loerper ist von der Olympia-Qualifikation der deutschen Handballerinnen überzeugt. "Wir waren nicht in London, nicht in Rio, nicht in Tokio - aber in Paris da sind wir dabei. Ich bin jedenfalls optimistisch", sagte Loerper bei handball.net vor dem Auftakt des Vierer-Turniers in Neu-Ulm am Donnerstag (17.45 Uhr/Sport1 und Dyn) gegen Slowenien: "Ich drücke ihnen absolut die Daumen, denn es wird mal wieder Zeit, dass die DHB-Frauen bei Olympia dabei sind."

Anna Loerper ist optimistisch für die Olympia-Qualifikation Sascha Klahn