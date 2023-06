Egloff vor entscheidender Saison

Nachhaltig durchsetzen konnte sich Lilian Egloff bislang nicht beim VfB Stuttgart, bei allem Talent. Nun steht der 20-Jährige vor einer für seine Karriere entscheidenden Spielzeit.

Wirklich zufriedenstellend verlief auch das Ende der insgesamt durchwachsenen Saison nicht für Lilian Egloff. Ja, der 20-Jährige schaffte es zumindest wieder verlässlich in den Kader, im Relegationshinspiel gegen den Hamburger SV (3:0) durfte er spärliche sechs Minuten ran, als die Partie längst entschieden war. Doch gerade einmal elf Einsätze in Liga und Relegation, davon nur zwei von Beginn an, zeugen von Stagnation. Woran es liegen kann beim Mittelfeldmann, daran ließ zum Beispiel Ex-Trainer Bruno Labbadia keinen Zweifel: Der 57-Jährige forderte mehr Gier von Egloff. Was im Umkehrschluss aber auch bedeutet: Talent scheint genügend vorhanden.

Ob es Labbadias Nachfolger Sebastian Hoeneß heben kann? Der 41-Jährige hat ja nicht nur beim FC Bayern II gezeigt, dass er junge Spieler entwickeln kann und möchte, umsonst etwa blühte ein Enzo Millot nicht unter Hoeneß auf. Vielleicht funktioniert eine Erweckung bei Egloff einfacher in einer Saisonphase ohne Druck - denn als Hoeneß übernahm, zählten für die Schwaben letztlich nur noch Punkte im Rennen gegen den Abstieg. Für Experimente mit wankelmütigen Talenten ist da keine Zeit. Das könnte sich zumindest mit Blick auf den Saisonstart ändern. Dann aber muss Egloff in der Vorbereitung entsprechend liefern, dem Trainer zeigen, dass an ihm kein Weg vorbeiführt.

Zunächst soll sich Egloff zeigen dürfen

Oder geht der gebürtige Heilbronner den Umweg über die Fremde? Im Winter konnte er sich das offenbar noch nicht vorstellen. Nach kicker-Informationen war der österreichische Bundesligist SCR Altach, wo mit Alexis Tibidi ein anderes VfB-Talent seine Karriere in Schwung gebracht hatte, bei Egloff vorstellig geworden - der aber wollte sich in Stuttgart durchbeißen. Was bis dato nicht klappte.

Gut für Egloff ist: Nach wie vor ist man bei seinem Heimatklub von seinem Talent überzeugt. Der nur noch bis 2024 laufende Vertrag muss kein Hindernis sein dafür, anderswo Erfahrung zu sammeln. Intern steht das Modell einer Verlängerung im Falle einer passenden Leihstation zur Debatte genauso wie die Möglichkeit, Egloff für kleines Geld ziehen zu lassen und in den Vertrag eine entsprechende Rückkaufoption einzubauen. So oder so soll sich Egloff allerdings zunächst erneut bei Hoeneß in der Vorbereitung zeigen dürfen vor einer für seine Karriere womöglich ganz entscheidenden Saison.