Egloff: Stets bemüht und glücklos

Bei seinem Startelf-Debüt konnte Lilian Egloff gegen den FC Schalke nur bedingt überzeugen. Die Frage ist: Bekommt das Toptalent des VfB Stuttgart in München eine zweite Chance?

Erster Startelfeinsatz in der Bundesliga: Lilian Egloff (li.) gegen Schalke. IMAGO/Sven Simon

Es hätte sein Tag werden sollen und können. Die Chance, in seinem neunten Bundesligaspiel erstmals in der Startelf stehend, dem Spiel des VfB Stuttgart eine Wendung zum Besseren zu geben, lag vor ihm ausgebreitet. Doch nach dem 1:1 gegen Schalke 04 herrschte Enttäuschung vor, auch und wahrscheinlich besonders bei Lilian Egloff, der sich mächtig ins Zeug gelegt, aber glücklos agiert hatte.

"Es war okay", sagt Pellegrino Matarazzo mit der Milde des verständnisvollen Cheftrainers. "Defensiv hat er seine Aufgabe ordentlich erledigt. Er war bemüht und konnte zum Schluss auch mal Torgefahr ausstrahlen." Mit zwei Schussversuchen, die allerdings das Ziel verfehlten. "Es war kein Topspiel, aber für das erste Mal von Anfang an war es okay."

Egloffs Leistung "ein bisschen wie das Spiel der gesamten Mannschaft"

Okay, die kleine, undankbare Schwester von stets bemüht, begleitete die gesamte Mannschaft an diesem sportlich wenig beglückenden Tag. Egloffs Leistung war "ein bisschen wie das Spiel der gesamten Mannschaft", meint Sven Mislintat. "Li hat sehr gut angefangen, 20, 25 Minuten, und hat sich dann angepasst und ist etwas abgefallen." Für den Sportdirektor kein großes Ding, weil dieses Abwärts den 20-Jährigen "nicht weiter als andere auch" nach unten zog.

Die knappe Stunde auf dem Rasen kann dennoch als ein kleiner Erfolg für Egloff gesehen werden, der in seinen knapp drei Jahren im Profiteam hauptsächlich wegen diverser Verletzungspausen aufgefallen ist. Im Vorjahr unter anderem wegen einer OP nach einem Mittelfußbruch, der ihn fast die gesamte Spielzeit kostete.

"Es war klar, dass er keine 90 Minuten gehen kann", sagt Matarazzo, der weiterhin Geduld mit dem Jungstar hat, dessen Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist. "Li ist ein Spieler, der eine Aktion braucht, um das Spiel entscheiden zu können. Die hatte er diesmal nicht." Ob er sie am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in München bekommt, wird sich zeigen.