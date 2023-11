Egloff meldet sich offensiv zurück

So mancher hatte ihn bereits abgeschrieben. Im Test gegen den 1. FC Nürnberg meldet sich Lilian Egloff zurück. Auf seiner Lieblingsposition.

Zuletzt machte es den Anschein, als hätte Egloff beim VfB Stuttgart etwas den Anschluss verloren. Der 21-Jährige musste miterleben, wie der 18-jährige Luca Raimund in Heidenheim vor ihm eingewechselt wurde, fehlte im Spieltagskader gegen Dortmund und musste am vergangenen Wochenende für den VfB II in der Regionalliga in Hoffenheim antreten. Im Testspiel durfte Egloff wieder mal bei den Profis starten und sammelte Pluspunkte. Dazu auf seiner Lieblingsposition im offensiven Mittelfeld.

Zwar sollte dem 21-Jährigen auch nicht alles gelingen, aber er zeigte durchaus ein paar richtig gute Aktionen und erzielte auch noch einen Treffer beim 2:0 über den Club. "Anfang der ersten Hälfte waren wir relativ dominant, aber nicht wirklich präzise und klar im letzten Drittel gegen einen sehr tiefstehenden Gegner", so Sebastian Hoeneß, der zum Seitenwechsel "etwas mehr Gier und Siegeswillen" forderte. "Das hat die Mannschaft nach der Pause gezeigt und das Spiel auf ihre Seite gezogen. Alles in allem war ich sehr zufrieden."

Auch mit Egloff, den der 41-Jährige mal wieder offensiv aufstellte. "In der ersten Hälfte hat nicht alles so geklappt. Er war, wie so viele andere Offensive, auch nicht ganz so präzise." Hoeneß hat den Versuch, aus dem gelernten Offensivmann einen Sechser zu machen, mittlerweile abgerückt. "Sechs, Acht, Zehn sind seine Positionen", so Hoeneß. "Aber ich habe ihn schon länger wieder etwas weiter vorne verortet, weil er da in seine Aktionen kommt."

"Er hat das Spiel angenommen" - Seimen wieder dabei

Egloff rackerte und ackerte unter erschwerten Regenbedingungen. "Er hat das Spiel angenommen, wie er das Spiel mit der Zweiten in Hoffenheim getan hat. Er war sehr engagiert und macht am Ende noch ein Tor. Ich verbuche seine Leistung als positiv." Alles in allem also eine gute Partie des 21-Jährigen, der im Kampf um einen Kaderplatz am Spieltag wieder Boden gutgemacht haben dürfte.

Auf dem Weg zurück befindet sich auch Dennis Seimen. Das Torhüter-Talent, das zuletzt wegen Rückenbeschwerden wochenlang pausieren musste, durfte in der Endphase der Partie gegen den Zweitligisten aus Franken ins Tor. "Er hat zehn Tage voll trainiert. Deswegen war er in der Lage heute zu spielen", erklärt Hoeneß. Zwar hatte der am 1. Dezember seine Volljährigkeit feiernde Jungprofi "nicht allzu viel zu tun. Aber er ist zum Glück wieder voll auskuriert und genesen". Als Nächstes soll Seimen wieder wie gehabt bei den Profis trainieren und beim VfB II in der Regionalliga Spielpraxis sammeln. Ob mit oder ohne Egloff wird sich zeigen.