Egloff kehrt beim VfB erstmals auf den Rasen zurück

Das Stuttgarter Lazarett lichtet sich langsam. Am Dienstag hat mit Lilian Egloff (19) ein weiterer Langzeitverletzter erstmals wieder den Rasen betreten.

Gemeinsam mit Silas, der bereits in der Vorwoche nach seinem Kreuzbandriss in leichte Individualübungen eingestiegen ist, absolvierte der 19-Jährige nach seiner Operation im Juli eine erste Einheit unter physiotherapeutischer Anleitung. Es soll für den aus der eigenen U 19 stammenden Mittelfeldspieler der nächste Schritt auf dem Weg zurück, näher an die Profimannschaft heran sein.

Egloff, der seit 2012 das Trikot der Schwaben trägt und zu den Toptalenten gezählt wird, laborierte bereits in der Vorsaison an hartnäckigen Beschwerden im Mittelfuß und kam so nur zu zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga und drei Teilzeiteinsätzen in der Regionalliga für den VfB II. Die Probleme sollten konservativ behandelt werden. Die Wochen vergingen, doch der Schmerz blieb. Jetzt hofft man endlich auf ein Ende der Leidenszeit des Jungprofis, die bereits mit einem Syndesmoseanriss im rechten Knöchel im Trainingslager 2018 begonnen hatte.

Mit dem heutigen Einstieg ins Individualtraining auf Rasen befindet sich Egloff auf Kurs. Dennoch will man keinen zeitlichen Druck aufbauen. Entsprechend offen ist, ob der Offensivmann noch in diesem Jahr auch den Weg zurück in den Bundesligakader schafft. Körperlich wie auch sportlich, nachdem die Konkurrenz mit den beiden Neuzugängen Enzo Millot und Chris Führich nicht gerade kleiner geworden ist.