Eggesteins Hoffnung auf einen Neustart

Bis zum vergangenen Sonntag hatte Johannes Eggestein unter Fabian Hürzeler noch nicht ein Mal zu St. Paulis Startelf gehört, galt für Außenstehende deshalb als Verkaufskandidat. Intern machten Trainer und Sportchef Andreas Bornemann stets den Wert des Angreifers deutlich. Schafft dieser nun die Wende?

Sein erstes Halbjahr auf St. Pauli war ordentlich verlaufen. Der Kiez-Klub blieb zwar weit unter seinen Möglichkeiten, Johannes Eggestein aber war unter Timo Schultz zumeist gesetzt und zur Winterpause mit fünf Treffern bester Torschütze. Mit dem Trainerwechsel zu Hürzeler kam der Bruch.

Der 25-Jährige wurde von allen Seiten zwar stets für seine Professionalität und Klarheit gelobt, nur spielen durfte er nicht mehr von Anfang an. Das wurde weder seinen Ansprüchen noch seiner vorzeigbaren Vita mit vorangegangenen Stationen wie Werder Bremen, Linzer ASK oder Royal Antwerp gerecht und sorgte für Wechsel-Spekulationen in den letzten Tages des Augusts.

Von seiner Nominierung gegen Holstein Kiel (5:1), verrät Eggestein, "habe ich beim Abschlusstraining erfahren". Der Grund: Hürzeler wollte die Störche nicht in der Luft, sondern am Boden besiegen, Eggesteins fußballerische Qualitäten gegenüber denen von Stoßstürmer Andreas Albers sollten dabei helfen. Eine Rechnung, die aufging: Der Angreifer blieb zwar ohne Torbeteiligung, schuf aber Räume, war immer anspielbar und sagt selbst: "Ich wusste, was auf mich zukommt. Ich habe von Anfang an versucht, der Mannschaft meinen Teil zu geben, der vielleicht in den letzten Wochen irgendwo gefehlt hat."

"Da muss ein Trainer mir dann auch gar nicht viel erklären"

Ein Neuanfang von Eggestein, der von Hürzeler zwar häufig öffentliches Lob, aber nie eine echte Bewährungs-Chance bekam? "Ich musste geduldig bleiben", sagt er über seine lange Leidenszeit, "dieses Jahr haben erst einmal andere Spieler den Vorzug erhalten." Und haben ihre Möglichkeiten durchaus genutzt, wie Eggestein ehrlich anmerkt: "Lukas Daschner hat es in der abgelaufenen Rückserie richtig gut gemacht, da muss ein Trainer mir dann auch gar nicht viel erklären."

"Ich habe dieses erste Spiel genossen"

Nach Daschners Abschied Richtung Bochum aber suchte Hürzeler in den ersten Saisonwochen nach der Idealbesetzung in der Mitte, fand sie weder in Albers noch in Flügelstürmer Oladapo Afolayan - und setzte nun erstmals auf Eggestein, im Sommer 2022 noch so etwas wie der Königstransfer. "Ich habe dieses erste Spiel genossen", erklärt er, "es war wichtig für mich, das mal wieder zu bekommen. Und natürlich hoffe ich für mich, dass es jetzt weiter bergauf geht."

Maurides scharrt mit den Hufen

Klar ist: Eggesteins Beweis, dass er St. Pauli in der Sturmmitte helfen kann, kam zum richtigen Zeitpunkt: Gegen Holstein feierte mit Etienne Amenyido ein weiterer potenzieller Angreifer fürs Zentrum sein Kurz-Comeback, Neuling Simon Zoller gehörte nach auskurierten muskulären Problemen bereits erstmals zum Kader und auch Maurides scharrt nach Meniskus-Operation mit den Hufen.

"Wenn es nach ihm gegangen wäre", sagt Hürzeler über den wuchtigen Brasilianer, "hätte er schon am Sonntag einen Platz im Kader gehabt." Der Coach aber bevorzugt nach der fünfmonatigen Pause einen behutsamen Aufbau. Druck hat er bei Maurides keinen. Denn mit Eggestein, das wurde gegen Kiel sichtbar, hat er eine weitere Alternative, die viele gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel hatten.