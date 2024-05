Eggesteins Geburtstagswunsch

Den Wunsch zu seinem 26. Geburtstag an diesem Mittwoch hat Johannes Eggestein klar formuliert. "Ich wünsche mir in erster Linie einen Sieg am Wochenende und den Aufstieg." Gegen den feststehenden Osnabrück liegt für St. Pauli am Sonntag der zweite Matchball parat.

Johannes Eggestein & Co. könnten am Wochenende in die Bundesliga aufsteigen. IMAGO/Matthias Koch