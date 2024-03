Eggestein verlängert beim SC Freiburg

Der SC Freiburg und Maximilian Eggestein werden ihre Zusammenarbeit auch in Zukunft fortsetzen. Die Breisgauer gaben am Montagvormittag die Vertragsverlängerung mit dem 27-Jährigen bekannt. Über Vertragsinhalte machten die Freiburger wie üblich keine Angaben. Eggestein spielt seit Sommer 2021 für den SCF und erzielte seitdem in 116 Pflichtspielen sechs Tore, weitere acht Treffer bereitete er vor.