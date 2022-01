Eggestein, Sallai, Jeong: Dreht Freiburgs Trio jetzt richtig auf?

In der nach Platzierungen besten Hinrunde der Bundesliga-Historie des SC Freiburg spielten drei Akteure solide, aber noch nicht herausragend. Bei Maximilian Eggestein, Woo-Yeong Jeong und Roland Sallai scheinen deutliche Leistungssteigerungen möglich.

Man sollte auch mal genießen können, doch in der Bundesliga fällt das schwer. Trotz Platz 3 nach 17 Spieltagen und der besten Hinrunde der Klubhistorie - jedenfalls wenn man auf die Platzierung in der Tabelle schaut - dürfte Freiburgs Cheftrainer Christian Streich wieder eine ganze Reihe an Ideen für Verbesserungen haben. Im Profisport ist eben selbst das Beste nie genug und auf dem Erfolg der vergangenen Monate wird sich im Breisgau wohl niemand ausruhen.

Etwas mehr Luft nach oben als die Kollegen hat beim Sport-Club ein bunt gemischtes Trio. Durchweg solide und keinesfalls schlecht, aber etwas weniger herausragend als manch anderer Freiburg-Profi haben Maximilian Eggestein, Woo-Yeong Jeong und Roland Sallai noch Potenzial - und könnten in der Rückrunde richtig durchstarten.

Maximilian Eggestein: Im Sommer kam der 25-Jährige als einziger externer Zugang von Werder Bremen und fügte sich Schritt für Schritt im zentralen Mittelfeld ein. Kleine Anpassungsprobleme im hochkomplexen System von Streich überwindet Eggestein immer weiter, abgeschlossen ist der Eingliederungsprozess aber noch nicht.

Zwölfmal stellte ihn Streich von Beginn an auf, lediglich zweimal bekam er eine bessere kicker-Note als 3: Beim 3:0 gegen Augsburg, als Eggestein seine erste Vorlage lieferte (2,5) und beim 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach, als er mit dem Führungstreffer das Tor-Spektakel eröffnete (2). Solide Leistungen also, aber noch nicht herausragend. Dabei darf Eggestein gerade im Angriffsspiel eine Prise mehr Gefahr ausstrahlen: Meist hat er neben Nicolas Höfler ja auch den offensiven Part der Doppelsechs inne.

Sallai spürt noch Auswirkungen der EM

Roland Sallai: Der Ungar war in der vergangenen Saison mit acht Toren und sieben Vorlagen eine Bank im Offensivspiel des SC und zeigte auch bei der Europameisterschaft gute Leistungen (zwei Vorlagen). Doch in dieser Saison kommt er noch nicht recht in Tritt: nur fünf Startelfeinsätze, ein Tor und eine Vorlage stehen auf seinem Konto des schnellen Dribblers. Streich macht dafür auch Auswirkungen der EM verantwortlich, zwischenzeitlich stoppte Sallai eine Knieverletzung. Klar ist: Kehrt der 24-Jährige zu seiner Normalform zurück, gehört er zum Kreis der Stammspieler.

Woo-Yeong Jeong: Der Südkoreaner springt genauso schnell zwischen Licht und Schatten hin und her, wie er auf dem Fußballfeld Gegner auszutanzen vermag. Jeong weist nach 17 Spieltagen mit 3,75 die schlechteste Durchschnitts-Note in Streichs Kader auf, insgesamt liegt Freiburg mit 3,13 in der Bundesliga nur hinter dem FC Bayern (2,97). Tollen Auftritten wie beim 3:2 gegen Stuttgart (zwei Tore, Note 2) ließ Jeong unauffällige bis deprimierende wie gegen München (1:2, Note 5) oder Köln (1:1, Note 4,5) folgen.

Auch Streich sieht die zwei Gesichter seines Angreifers, der mit Technik, Spielwitz und einem guten Schuss auch aus der zweiten Reihe besticht. Allerdings schleichen sich immer wieder auch haarsträubende Fehler in sein Spiel ein. Eine aufsteigende Tendenz ist aber zu sehen. Der 22-Jährige hat das wohl größte Steigerungspotenzial, jetzt muss er sein Talent nur noch konstant auf den Platz bringen.