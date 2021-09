Eggestein muss den "Freiburger Fußball noch verinnerlichen"

Beim 1:1 gegen den 1. FC Köln stand Maximilian Eggestein erstmals in der Startelf des SC Freiburg. Dass die Premiere bereits zur Halbzeitpause beendet war, lag aber nicht an einer schlechten Leistung des Neuzugangs aus Bremen.

Die Partie hätte eine andere Wendung nehmen können, wäre der Sport-Club in seiner schwungvollen Anfangsphase am Samstag in Führung gegangen. Doch nachdem Vincenco Grifo die beste Möglichkeit der ersten Minuten per Kopf ans Außennetz setzte (8.), übernahm Köln in der Folge die Spielkontrolle, dem SC blieb zunächst nur das Nachsehen. Deshalb sah sich Christian Streich in der Pause zu einer Umstellung gezwungen.

"Wir haben im Mittelfeld etwas tief gestanden", erklärt der Trainer und nahm seine Schützlinge zugleich in Schutz: "Es war aber auch schwer, weil wir immer mit einem langen Ball der Kölner auf Andersson oder Modeste rechnen mussten." Streich erweckte auf der Pressekonferenz nach der Partie gar den Anschein, es würde ihm etwas leidtun, dass er seinen Neuzugang in der Kabine lassen musste. "Wir haben uns in der Halbzeit ein paar Szenen angeschaut und umgestellt, mit Janik Haberer lief es dann besser. Maxi musste ich leider rausnehmen, das hatte rein taktische Gründe. Das ist aber auch nicht schlimm, er ist eben erst seit kurzem da."

"Wir werden jetzt Einzelarbeit mit ihm machen"

Nach einem Kurzeinsatz gegen Dortmund und 45 Minuten in der zweiten Halbzeit beim VfB Stuttgart rutschte Eggestein erstmals in die Startformation, weil Nicolas Höfler wegen einer Mittelfußprellung passen musste. Auf der Sechs an der Seite von Yannik Keitel spielte der Rechtsfüßer eine solide Partie ohne in positiver oder negativer Weise besonders rauszustechen, doch es war ihm mit Blick auf Pass- und Laufwege der Mitspieler eben noch anzumerken, dass er erst vor wenigen Wochen von Bremen ins Breisgau gewechselt ist.

"Wir werden jetzt Einzelarbeit mit ihm machen, uns die Sachen genau anschauen, damit er unseren Freiburger Fußball verinnerlicht", erläuterte Streich, der erwartet, dass dies "nicht lange dauern" werde.

Nicht lange dauerte es auch, bis die Freiburger nach der Umstellung besser ins Spiel fanden und sich gegen zunehmend passivere Kölner mehrere gute Möglichkeiten erspielten. Dennoch ließ das Erfolgserlebnis bis zur 89. Minute auf sich warten, ehe Rafael Czichos eine scharfe Hereingabe des erfrischend unbekümmert auftretenden Bundesligadebütanten Noah Weißhaupt ins eigene Tor lenkte. "So richtig verdient hätten wir den Sieg am Ende wohl nicht gehabt", resümierte Streich zum Abschluss.