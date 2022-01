Eggestein: "Ich fange nicht mit wilden Träumereien an"

Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein (25) spricht im kicker-Interview (Montagsausgabe) über seine Zeit bei Werder, Parallelen zwischen Freiburg und Bremen und erklärt, wieso er keinen Karriereplan verfolgt.

Hat Maximilian Eggestein im Sommer 2019 den Absprung aus Bremen verpasst? "Das kann man im Nachhinein so sehen", gibt der damals umworbene und sogar in die Nationalelf berufene Mittelfeldspieler zu. Zwei Jahre später stieg Eggestein mit Werder in die 2. Liga ab und wechselte im vergangenen Sommer zum SC Freiburg. Im kicker-Interview (Montagsausgabe) betont er aber: "Damals war die Entscheidung vom Bachgefühl her richtig. Ich habe sie getroffen und stehe dazu."

Beim Sport-Club läuft es nach der besten Hinrunde unter Trainer Christian Streich hervorragend, Eggestein hat aber noch Luft nach oben. Ein Tor, eine Vorlage und die Durchschnittsnote 3,4 stehen nach 13 Startelfeinsätzen in Eggesteins Statistik. "Direkt Erfolg zu haben hat es mir leicht gemacht", sagt er über die schnelle Integration in die Mannschaft und sieht Gemeinsamkeiten zwischen seinen beiden Klubs: "Beide Vereine möchten sich durch bodenständige, nachhaltige Arbeit auszeichnen. Da gibt es viele Parallelen, obwohl es bei Werder zuletzt etwas unruhiger war." Grundsätzlich werde an der Weser aber ähnlich gedacht - auch was die langfristige Zusammenarbeit mit Trainern angehe. "Das ist vielleicht in den vergangenen Jahren etwas verloren gegangen, aber da wollen sie wieder hinkommen", sagt Eggestein.

Eggestein verfolgt keinen Karriereplan: "Wichtiger ist, sich auf diese Aufs und Abs einzustellen"

Er selbst spielt nun im Breisgau, verfolgt grundsätzlich aber keinen Plan für seine Karriere. "Es setzt sich ja niemand hin und sagt: In zwei Jahren steige ich mal ab. Wichtiger ist, sich auf diese Aufs und Abs einzustellen", betont Eggestein. Und die Nationalelf? Scheint angesichts von Konkurrenten wie Leon Goretzka, Joshua Kimmich oder Ilkay Gündogan abgehakt. "Wenn man mal bei der Nationalelf dabei war, will man das natürlich wiederholen. Das ist bald drei Jahre her, viel Zeit ist vergangen. Deswegen möchte ich da nicht mit wilden Träumereien anfangen, sondern einfach meinen Fußball spielen und mit der Mannschaft erfolgreich sein."

Was Eggestein über die Umstellungen beim Wechsel, Trainer Christian Streich und die Rolle von Mittelfeld-Kollege Nicolas Höfler sagt, lesen Sie am Montag in der Printausgabe des kicker - oder hier als eMagazine.