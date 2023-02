Eggestein: "Ganz zufrieden bin ich nie"

Nach zehn Jahren bei Werder Bremen spielt Maximilian Eggestein seine zweite Saison für den SC Freiburg. Seine erste war sowohl für ihn als auch für den Verein sehr erfolgreich, und beide knüpfen bislang daran an.

Dürfte in Dortmund die Nase vorne haben in Sachen Startelf: Maximilian Eggestein. IMAGO/Beautiful Sports

Normalerweise heißt es beim Sport-Club Maximilian Eggestein oder Yannik Keitel, denn Nicolas Höfler ist schon seit einiger Zeit gesetzt im Mittelfeld der Breisgauer. Zuletzt gegen Augsburg standen die beiden Sechser aber zum ersten Mal in dieser Saison gemeinsam in der Startelf, da Höfler gelb-gesperrt aussetzen musste.

Im Trainingslager Anfang Januar in Spanien hatten sich Keitel und Eggestein ein Zimmer im Teamhotel geteilt, und sie haben auch abseits vom Platz einen guten Draht zueinander. "Es gibt natürlich einen Konkurrenzkampf, aber wir verstehen uns trotzdem gut", sagte Eggestein, "wir haben auch beide schon gespielt, und geben beide weiter Gas."

Beim 3:1 gegen den FCA haben sie das ähnlich gut gemacht (beide kicker-Note 3), dabei übernahm Eggestein den defensiveren Part, den sonst Höfler spielt. Keitel war häufiger am Strafraum des Gegners zu finden, bereitete auch den ersten Treffer von Michael Gregoritsch vor. Im jüngsten Heimspiel konnte Eggestein deshalb nicht an seinem persönlichen Ziel für die Rückrunde arbeiten: "Torgefährlicher zu werden ist einer der Hauptpunkte, den ich mir vorgenommen habe." Die bisherige Saison sei zwar auch für ihn gut gelaufen, "aber ganz zufrieden bin ich nie, weil es immer Dinge gibt, die ich verbessern möchte", hatte der 26-Jährige vor dem Re-Start erklärt. Bisher kommt er nur auf zwei Torvorlagen in der Liga und eine in der Europa League. Vorige Saison waren es zwei Tore und zwei Assists in allen Wettbewerben.

Persönliche Auszeichnungen sind mir nicht so wichtig, ich stehe lieber mit der Mannschaft gut da. Maximilian Eggestein

Wichtiger ist ihm allerdings das Team. Deswegen hat es ihn auch nicht gekränkt, als einziger Freiburger Stammspieler im Winter nicht in der kicker-Rangliste aufgetaucht zu sein. "Darüber habe ich nicht nachgedacht. Persönliche Auszeichnungen sind mir nicht so wichtig, ich stehe lieber mit der Mannschaft gut da", sagte Eggestein. Zu diesem Zeitpunkt war der Sport-Club noch überraschender Tabellenzweiter der Bundesliga, aber auch der fünfte Platz, punktgleich mit dem Vierten Dortmund, dürfte dem Ex-Bremer gefallen. In der Hinrunde hätten "viele darauf gewartet, dass wir irgendwann einbrechen, auch wegen der internationalen Belastung", sagte er.

Das sei aber nicht passiert, weil sich der SC "im Kader noch mal breiter aufgestellt" hat, deshalb "in den entscheidenden Phasen rotieren" konnte, und die Mannschaft trotz der Sommerneuzugänge sehr eingespielt sei. "Uns hat gerade in den englischen Wochen geholfen, dass wir nicht viel eintrainieren mussten, weil wir klare Abläufe haben und jeder weiß, was zu tun ist." Das dicht getaktete Programm in den Wochen vor der WM empfand Eggestein als "ungewöhnlich und anstrengend", deswegen sei die Winterpause auch nötig gewesen, auch wenn er nicht sagen konnte, "dass sie zum richtigen Zeitpunkt kam, weil es bei uns so gut lief". Danach folgte für die Freiburger zwar erst mal der Schock des 0:6 in Wolfsburg, danach fingen sie sich aber schnell wieder mit dem Remis gegen Frankfurt und dem Sieg gegen Augsburg.

"Gute Rückrunde spielen, ohne große Ziele herauszuposaunen"

"Wir wollen wieder eine gute Rückrunde spielen, ohne große Ziele herauszuposaunen", so Eggestein, der ohnehin eher ein Mensch der leisen Töne ist. Das vergangene Jahr mit dem DFB-Pokal-Finale und den Europa-League-Spielen hat in ihm jedoch die Lust auf mehr geweckt: "Das hat uns allen Spaß gemacht, und ist Ansporn das wieder zu erleben." Für das Achtelfinale der Europa League hat er keinen Wunschgegner: "Da sind ein paar Hochkaräter dabei und so viele, gegen die ich gerne mal spielen würde, dass ich kein Lieblingslos habe."

Zuvor warten jedoch noch einige Spiele in der Bundesliga und das Achtelfinale im DFB-Pokal in Sandhausen. Im nächsten Auswärtsspiel in Dortmund wird Höfler nach abgesessener Sperre wieder den Platz in der Zentrale einnehmen, dann dürfte es wieder heißen: Eggestein oder Keitel? Bei den Startelf-Berufungen hat Eggestein dabei klar die Nase vorn. Bei seinen 24 Pflichtspieleinsätzen war er 19-mal von Beginn an auf dem Feld, der vier Jahre jüngere Keitel neunmal bei 21 Partien.