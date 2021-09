Eggestein: "Ein Nacht-und-Nebel-Wechsel hätte nicht zu mir gepasst"

Mit Werder Bremen stieg Maximilian Eggestein in der vergangenen Saison ab. Nun läuft der Mittelfeldspieler für den SC Freiburg auf. Im kicker-Interview (Donnerstagsausgabe) erklärt Eggestein seinen Wechsel nach zehn Jahren bei den Norddeutschen.

Zuletzt gegen den FC Augsburg lief es rund: Die erste Torvorlage im Trikot des SC Freiburg, die kicker-Note 2,5 und ein souveräner 3:0-Sieg. "Ich bin sicherlich noch nicht bei 100 Prozent", sagt Maximilian Eggestein, glaubt aber: "Ich bin gut angekommen." Der 24-Jährige war im vergangenen Transfersommer der einzige externe Einkauf des Sport-Clubs und kam im Anschluss an den überraschenden Weggang von Zehn-Millionen-Euro-Rekordeinkauf Baptiste Santamaria zu Stade Rennes in den Breisgau.

Für viele Beobachter ein logischer Schritt - sowohl für Freiburg als auch für Eggestein. Der Mittelfeldspieler lief zuvor zehn Jahre lang für Werder Bremen auf und erlebte die Abstiegssaison der Hanseaten hautnah mit. "Es gab nichts, was mich überrascht hat", sagt Eggestein über seinen neuen Klub. "Ich habe mich ziemlich gut vorbereitet, mit vielen Leuten vorab gesprochen, gute Einblicke vom Trainerteam bekommen."

Toprak und Bruns haben zum Wechsel geraten

Auch der Ex-Freiburger Ömer Toprak, inzwischen Kapitän in Bremen, und SC-Co-Trainer Florian Bruns, der zuvor bei Werder arbeitete, hätten ihm zum Wechsel geraten. "Hierher zu gehen, war eine wohlüberlegte Entscheidung", sagt Eggestein und betont: "Ein Nacht-und-Nebel-Wechsel hätte nicht zu mir gepasst."

Mit sechs Bundesligaspielen ohne Niederlage legten die Breisgauer zuletzt einen Rekordstart hin, das Team von Trainer Christian Streich grüßt von Rang fünf in der Tabelle. "Sechs Spiele ohne Niederlage steigern das Selbstvertrauen, ganz klar. Aber es gab auch Spiele, in denen es nicht so gut lief. Wir müssen uns bewusst sein, dass es immer noch Schwankungen gibt", fordert Eggestein und kennt die Erwartungshaltung in Südbaden: "Erstmal sollen die 40 Punkte erreicht werden, dann sehen wir weiter."

