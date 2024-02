Egger Glas bleibt Hauptsponsor des TSV Hartberg

Der TSV Hartberg hat einen wichtigen wirtschaftlichen Schritt gesetzt und den auslaufenden Vertrag mit Hauptsponsor Egger Glas um drei weitere Jahre verlängert.

Die Überraschungsmannschaft der Saison setzt auch wirtschaftlich den nächsten Schritt: Der TSV Hartberg - aktuell Vierter in der Tabelle - setzt die Zusammenarbeit mit Hauptsponsor Egger Glas fort und verlängert den im Sommer auslaufenden Vertrag um drei weitere Jahre. "Wir freuen uns sehr, dass die gemeinsame Erfolgsgeschichte ihre Fortsetzung findet. Die Firma Egger Glas ist ein sehr treuer, verlässlicher Partner über Jahre hinweg. Wir sind sehr dankbar, dass sie uns weiterhin als Hauptsponsor in spannende Zeiten begleiten. Ein wichtiger Schritt in Sachen Lizenzierung und Kontinuität sowie eine starke Basis für sportliche und wirtschaftliche Zukunft. Die Firma Egger Glas ist ein absolutes Vorzeigeunternehmen in der Region, dass für Qualität auf hohem Niveau steht“, so Geschäftsführer Erich Korherr.

Auf dem Weg Richtung Meistergruppe

Hartberg hat aktuell gute Karten, zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte an der Meistergruppe teilzunehmen. Die viertplatzierten Steirer haben vier Spiele vor der Punkteteilung fünf Punkte Vorsprung auf Austria Wien, die den siebenten Platz belegen. Die weitere Zusammenarbeit scheint ob der sportlichen Erfolge logisch.

"Wir freuen uns, dass wir den Sponsorvertrag mit dem TSV Egger Glas Hartberg wieder verlängern durften. Für uns als in der Region tief verwurzelte Firma hat es einen hohen Stellenwert, ein bedeutender Partner vom TSV zu sein. Nach wie vor schätzen wir das enorme freiwillige Engagement der Verantwortlichen sowie der Fans des TSV! Durch diese ehrenamtliche Mitarbeit kommt ein ganz besonderes und ehrliches 'Wir-Gefühl' in den Verein. Der Zusammenhalt und die Freude am bereits Erreichten ist groß. Das sind tolle Voraussetzungen um auch in Zukunft auf hohem Level arbeiten zu können“, blicken Geschäftsführer Philipp Schuller und Prokurist Alois Seidl positiv in die Zukunft.

Am kommenden Sonntag (14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht für die Hartberger die nächste Bewährungsprobe auf dem Programm, da trifft die Elf von Markus Schopp zu Hause auf den Tabellendritten LASK. In den letzten drei Spielen vor der Punkteteilung bekommen es die Steirer noch mit Altach, Tirol und Sturm Graz zu tun.