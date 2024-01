Egerer bleibt bis 2026 in Lübeck

Florian Egerer hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim VfB um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert. Der 25-jährige Mittelfeldspieler ist seit seinem Wechsel 2022 vom SV Meppen eine der Stützen im Team der Grün-Weißen, absolvierte in der laufenden Saison 19 Punktspiele, in 16 davon stand er in der Startelf. "Ich fühle mich in der Stadt und im Verein einfach sehr wohl", sagte der gebürtige Berliner, der acht Jahre lang bei Hertha BSC ausgebildet wurde.