Ihr habt es in der Hand: Wählt den kicker eFootballer des Jahres 2023

Wir wollen wissen: Wer ist euer kicker eFootballer des Jahres? Aus fünf Nominierten könnt ihr ab sofort eurem Favoriten zum Sieg verhelfen und dabei auch noch selbst gewinnen!

Der Umbruch ist vollzogen, die neue Ära auch im eSport eingeleitet: EA SPORTS FC 24 hat FIFA abgelöst und ein runderneuertes eSport-Konzept mitgebracht, das bisherige Strukturen mächtig durchwirbelt. Bevor die hiesigen Wettbewerbe wie Virtual Bundesliga und DFB-ePokal in die neue Spielzeit starten, wollen wir jedoch noch einmal zurückblicken. Welche Profis haben sich in der vergangenen Spielzeit besonders hervorgetan? Wer ist euer kicker eFootballer des Jahres?

Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, hat die kicker-eSport-Redaktion euch eine Nominiertenliste mit fünf Kandidaten zusammengestellt, die entweder aus Deutschland kommen oder bei einem in Deutschland ansässigen Team unter Vertrag stehen. Die finale Entscheidung liegt nun bei euch. Wählt hier bis zum 12. November um 23.59 Uhr euren Favoriten und entscheidet mit darüber, wer die prestigeträchtige Auszeichnung und den Pokal erhält.

Die Nominierten

Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin

Der Titelverteidiger darf in dieser Auswahl nicht nur wegen seines Sieges 2022 nicht fehlen. Auch in der vergangenen Spielzeit überzeugte der Leipziger wieder mit bärenstarken Leistungen und schrieb mit den RBLZ Geschichte: Als erstes Team gewannen die Sachsen mit Gültekin an der Spitze das Triple. Der FIFA-Einzel-Weltmeister von 2022 darf sich also als amtierender Virtual Bundesliga Club-Champion, DFB-ePokalsieger und FIFAe Club World Cup-Gewinner bezeichnen.

Triple-Sieger und Titelverteidiger: Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin. IMAGO/Beautiful Sports

Fast hätte es für 'RBLZ_Umut' trotz einer insgesamt nicht optimalen Saison in den Einzelwettbewerben sogar noch für einen vierten Titel gereicht. In der Endrunde der eChampions League scheiterte er jedoch denkbar knapp am Finaleinzug.

Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang

Für den Dänen, der ebenfalls beim Triple-Sieger unter Vertrag steht, ging es in der virtuellen Königsklasse nicht ganz soweit. Er musste sich eine Runde vor Gültekin geschlagen geben, der ihm zudem einen Team-Titel voraus hat. Denn im DFB-ePokal wirkte das Wunderkind der RBLZ nicht aktiv mit. Richard 'Gaucho' Hormes trat gemeinsam mit 'RBLZ_Umut' an.

Lässt Gegner wie Kritiker verstummen: Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang. FIFA via Getty Images

Dennoch blickt Vejrgang auf eine Spielzeit der Extraklasse zurück. Schließlich war er nicht nur wichtiger Bestandteil des VBLCC- und FeCWC-Siegerteams, sondern spielte auch alleine groß auf. In der Gruppenphase der eChampions League und des FIFAe World Cup dominierte 'RBLZ_Vejrgang' fast nach Belieben. Der ganz große Wurf bei der Einzel-WM scheiterte schlussendlich auch an technischen Problemen, durch die er quasi ohne Regenerationszeit und Vorbereitung im Viertelfinale antreten musste, das er in der Folge verlor.

Jonas 'Jonny' Wirth

Es ist wohl nicht übertrieben, Wirth als einen der aufsteigenden Sterne am FIFA-Firmament der letzten Saison zu betiteln. Zwar verpasste er mit dem SC Paderborn die Finalrunde der VBLCC, überzeugte im Team aber umso mehr im DFB-ePokal. Bis ins Finale führte er den SCP, in dem die Ostwestfalen dramatisch im Elfmeterschießen gegen Leipzig unterlagen. Sein Einzel gegen Triple-Sieger Gültekin konnte 'Jonny' jedoch für sich entscheiden.

Paderborns Prunkstück: Jonas 'Jonny' Wirth. picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Selbiges glückte ihm dank eines furiosen Comebacks auch im Grand Final der VBL. Nachdem Wirth 'RBLZ_Umut' im Achtelfinale ausgeschaltet hatte, ging es für ihn bis in die Vorschlussrunde. Erst der spätere Champion Antonio 'AntonioRadelja' Radelja konnte 'Jonny' stoppen, dessen Qualitäten auch auf internationalem Parkett für Aufsehen sorgten. Beim FeWC zog er als Gruppensieger und erfolgreichster Spieler der Vorrunde in die K.-o.-Phase ein, ehe Andrea 'Montaxer' Montanini seinen Lauf im Achtelfinale jäh stoppte.

Berkay 'BerkayLion' Demirci

Genauso weit kam beim FeWC in Riad Demirci - nach Gültekin der zweite Nominierte, der bereits letztes Jahr zur Wahl stand. Dass er auch 2023 wieder nach dem Titel eFootballer des Jahres greift, hat er weiteren Spitzenleistungen im Dress des FC St. Pauli zu verdanken. Für den Kiezklub war der Werder-Rückkehrer noch bis Sommer aktiv. Mit den Hanseaten spielte er sich souverän in die Endrunde der VBLCC und drang bis ins Halbfinale vor, in dem gegen Rostock Schluss war.

St. Paulis tragischer Held: Berkay 'BerkayLion' Demirci. IMAGO/Beautiful Sports

Auf individueller Ebene schrammte 'BerkayLion' sogar noch knapper am ganz großen Titel vorbei. Größen wie Levy Finn 'levyfinn' Rieck und seinen eigenen Teamkollegen Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj hatte Demirci auf dem Weg ins Endspiel des VBL-Grand-Final geschlagen, scheiterte kurz vor dem Triumph aber an 'AntonioRadelja'.

Antonio 'AntonioRadelja' Radelja

Womit wir beim VBL-Einzelmeister der Saison 2022/23 angekommen wären. Der jetzige Stuttgarter, vergangene Spielzeit noch für Frankfurt im Einsatz, behielt im VBL Grand Final in mehreren engen Duellen die Nerven und sicherte sich verdientermaßen die Schale. Nicht nur das Endspiel gegen Demirci, auch sein packendes Halbfinalduell mit Wirth werden in Erinnerung bleiben.

Deutscher Einzelmeister: Antonio 'AntonioRadelja' Radelja. IMAGO/Beautiful Sports

Etwas weniger Fortune hatte Radelja derweil mit der Eintracht in der VBLCC. Zwar buchten die Hessen auch hier das Ticket für die Finalrunde, schieden allerdings in der Gruppenphase in einem Dreikampf aus, der dramatischer kaum hätte verlaufen können. Ein bitteres Schicksal, das den eNationalspieler Kroatiens auf vergleichbare Weise auch in den Play-offs der eChampions League ereilte. Gegen 'RBLZ_Umut' im Elfmeterschießen verloren, unterlag er im folgenden Decider Dylan 'Dylo' Gozuacik von Olympique Lyon und verpasste die Top 8 um Haaresbreite.

Abstimmen und gewinnen

Welcher der fünf Nominierten kicker eFootballer des Jahres 2023 wird, entscheidet nun ihr. Stimmt hier ab und belohnt euch dafür mit etwas Glück auch noch selbst. Gebt ihr eure Stimme ab, habt ihr die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen und Preise aus unserem kicker Shop abzuräumen.

Abstimmen und gewinnen: Diese Preise könnt ihr mit eurer Stimme abräumen. kicker eSport

Wir verlosen:

Zwei Gutscheine für den kicker Shop im Wert von jeweils 40 Euro



Zwei kicker-Rucksäcke



Eine Nike-Umhängetasche



Einen Jako-Minifußball

Zählt ihr zu den Gewinnern, benachrichtigen wir euch per Mail und schicken euch eure Gewinne nach Hause.