eFootball präsentiert drei Bayern-Legenden

Der FC Bayern München und Konami verlängerten ihre Partnerschaft vor kurzem langfristig. Nun präsentierte Konami drei Bayern-Legenden für eFootball 2022.

"Die Kooperation mit einem der größten Fußballvereine der Welt bietet Konami und auch dem Club viele Möglichkeiten", hatte Naoki Morita, European President von Konami Digital Entertainment B.V. im Zuge der Verlängerung der Partnerschaft mit dem deutschen Rekordmeister zu Protokoll gegeben.

Partnerschaft macht sich bezahlt

Nun hat Konami eine dieser Möglichkeiten in Form von drei Legenden ausgeschöpft und öffentlich gemacht: Lothar Matthäus, Martin Demichelis und Karl-Heinz Rummenigge finden ihren Weg in eFootball 2022. Als legendäre Spieler zeichnet sie aus, dass sie "während einer bestimmten Saison ihrer Karriere Herausragendes geleistet haben", so Konami.

Während Matthäus auch in EA SPORTS' Konkurrenzprodukt FIFA zu spielen ist, handelt es sich bei Demichelis und Rummenigge um exklusive Karten, die nur im Konami-Titel erhältlich sind. Dürfte Demichelis in FIFA eher nicht zum Pool möglicher Icons zählt, wäre Rummenigge sicherlich ein heißer Kandidat - steht EA SPORTS aber wie beispielsweise auch Oliver Kahn nicht zur Verfügung. Die exklusive Zusammenarbeit mit den Bayern macht sich damit für den japanischen Entwickler bezahlt.