eFootball Open: So funktioniert Konamis Turnier für Jederman

In knapp einer Woche könnte es schon losgehen: Dann fällt vermutlich der Startschuss für die diesjährige WM-Qualifikation. Teilnehmen kann bei dem kostenlosen Spiel jeder und die Einstiegs-Hürden sind niedrig.

In dieser Saison setzt Konami in den eFootball-Wettbewerben auf den Dream Team-Modus. Konami

Konami ist zurück im eSport. Für 2023 hat der Spielepublisher eine umfassende Saison in eFootball angekündigt. Zwei Divisionen wird es geben: Eine Liga für die Profis und einen Wettbewerb für Jedermann.

Mit Informationen zur Liga hält sich Konami noch zurück, allerdings gibt es bereits einige Infos zur "eFootball Championship Open".

Orientiert wird sich am letztjährigen System, das damals auf nur einen Monat zusammengestaucht wurde und die Profis mit Kurzzeitverträgen konfrontierte.

2023 startet Konami eigener Aussage nach Ende Januar beziehungsweise Anfang Februar. Die Weltmeisterschaften finden vom 22.-23. Juli statt. Damit bleibt Zeit sowohl für die Liga, als auch für den offenen Wettbewerb.

Ebenfalls neu: Diese Saison setzt eFootball vollständig auf den eigenen Dreamteam-Modus, der sich im Wesentlichen mit Ultimate Team in FIFA vergleichen lässt. Welche Beschränkungen es für Traummannschaften geben wird, ist noch nicht bekannt. Dass es sie ab den Finals gibt, hat Konami jedoch angekündigt.

Runde 1: Aufgaben lösen

Die Championship Open ist zunächst in drei Runden aufgeteilt:

In der ersten geht es wie im vergangenen Jahr darum, bestimmte Aufgaben zu lösen. Diese hat Konami noch nicht bekanntgegeben, jedoch werden sie vermutlich wie 2022 aussehen. Damals gab es derer drei: Ein Tor in fünf Partien schießen und drei respektive sechs eFootball-Points in fünf Spielen erzielen. Solche Aufgaben wurden nur für begrenzte Zeiträume angeboten und das Erfüllen qualifizierte für die nächste Aufgabe in der kommenden Woche.

2023 müssen fünf davon absolviert werden, um in die zweite Runde vorzurücken. Wahrscheinlich wird jede Runde jeweils von 1.-4. eines Monats gespielt, so lässt sich jedenfalls Konamis Grafik interpretieren. Damit fiele der Startschuss der eFootball Open am 1. Februar.

Runde 2: 15 Spiele werden gewertet

In Runde zwei geht es um Siege in Partien. Alle Qualifikanten dürfen im Zeitraum beliebig oft gegen andere Teilnehmer spielen, gewertet werden jedoch immer die letzten 15 Spiele. Die besten 16 Spielenden jeder Plattform aus jeder der drei Regionen erhalten ein Ticket für Runde drei, die dann vermutlich vom 1. März an stattfindet. Dass es nur drei Regionen gibt, könnte sich als problematisch herausstellen, denn Europa wurde von Konami mit Afrika zusammengelegt, was in der Vergangenheit schlechte Verbindungen mit sich brachte.

Die eFootball Open in der Übersicht. Konami

Auch auf welchen Plattformen wann gespielt wird, ließ sich im Vorfeld noch nicht abschließend klären. Sicher dabei sind PlayStation und mobile Endgeräte. Auf diesen beiden werden auch die Weltmeisterschaften ausgetragen. Zu Beginn soll es Teilnehmern jedoch möglich sein, auch auf der Xbox und via Steam am PC anzutreten. Ob bis in Runde 3 oder nur in Runde 1 ist noch unklar.

Runde 3: Online-Turnier

Runde drei wird als Online-Turnier gespielt. Nur die Champions ziehen danach in die Online-Finals ein. Ausnahme sind erneut die mobilen Plattformen, die Konami dieses Jahr stärker in den Fokus rückt. Hier qualifizieren sich beide Finalteilnehmer.

Anschließend geht der Wettbewerb in die entscheidende Phase, die Konami auch live streamen wird: Vom 3.-4. Juni werden in den Online-Finals die WM-Teilnehmenden ausgespielt. Allerdings werden alle Wettkämpfe ab hier nur noch auf PlayStation und Smartphones ausgetragen. 16 Spielende der Konsole und 8 der mobilen Plattformen können ein Ticket für die Weltmeisterschaften lösen. Ebenfalls dabei sind ab hier die Profi-Qualifikanten aus der Liga. Es ist noch nicht bekannt, wie viele Startplätze sie bekommen.

Die WM wird letztlich als einziger Wettbewerb offline gespielt. Vom 22.-23. Juli geht es um den Weltmeistertitel und um jeweils 10.000 US-Dollar Preisgeld. Insgesamt im Pool sind 58.000 Dollar.

Ambitionierte Spielende dürften vermutlich also schon nächste Woche in die erste Runde der eFootball Championship Open starten können.