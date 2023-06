eFootball Festival: Koop-Comeback zum Geburtstag

Konami feiert den 28. Geburtstag der eigenen Fußball-Videospiele mit einem Ingame-Festival in eFootball 2023. Zentraler Bestandteil wird der frisch zurückgekehrte Koop-Modus - im Rahmen einer Kampagne.

Auch in diesem Jahr veranstaltet Konami anlässlich des 28. Jubiläums seiner Fußball-Videospiele ein Ingame-Event. Das eFootball Festival hat am Donnerstag begonnen und wird bis zum 27. Juli zelebriert. Gefeiert wird aber nicht nur besagter Geburtstag, sondern auch die Rückkehr des Koop-Modus. Dieser war zuletzt im Rahmen einer Beta-Phase getestet worden. Schon bald wird er im Zentrum einer Ingame-Kampagne stehen.

Die Aktion startet am 13. Juli, genauere Informationen gab der Entwickler noch nicht preis. Bekannt ist jedoch, dass die Spieler durch das Absolvieren einer gewissen Anzahl von Partien im Koop-Modus Belohnungen im Store freischalten können. Zu diesen zählen laut Pressemitteilung "epische Spieler, Showtime-Verträge, insgesamt 440.000 Punkte und bis zu 200 Münzen".

Konami schenkt dem Comeback des Mehrspieler-Formats derzeit öffentlich große Aufmerksamkeit. Aus gutem Grund, schließlich ist der Koop-Modus in eFootball mehr als anderthalb Jahre nicht verfügbar gewesen. Dank seiner Rückkehr können sich die Anhänger der eFootball Championship Pro zur kommenden Saison wohl auch wieder Hoffnung auf 3vs3-Begegnungen machen.

Die Meister schlagen - Kampf ums Golden Goal

Der Publisher stellt seinen Fans im Zuge des eFootball Festival zudem einige Herausforderungen. Beispiele hierfür sind das "League Challenge Event" und das "Golden Goal Challenge Event". Bei ersterem muss gegen verschiedene nationale Fußball-Meister angetreten werden - wie etwa den FC Barcelona oder die SSC Neapel. Zweitere Challenge rückt wiederum ganz dem Namen entsprechend das Fußballrelikt Golden Goal in den Fokus.

Der 28. Geburtstag bezieht sich auf den Release von J.League Jikkyou Winning Eleven in Japan am 21. Juli 1995. Am 22. Dezember desselben Jahres erschien außerdem schon Goal Storm. Über den Zwischenschritt International Superstar Soccer (1997 bis 2001) wurde daraus Pro Evolution Soccer (PES) geformt. 2021 erfolgte die Ablösung dieser Marke durch den aktuellen Free-to-Play-Titel eFootball.