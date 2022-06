eFootball: Endlich ein richtiges Spiel?

Mit eFootball veröffentlichte Konami ein unfertiges Spiel, das eSport unmöglich machte. Seit kurzem gibt es einen Rundum-Patch, der Besserung verspricht. Doch bringt er diese auch?

PES oder FIFA? Lange Jahre war dies die große Frage im virtuellen Fußball. Mit dem Release der neu gebrandeten Reihe unter dem Namen eFootball beantwortete Konami diese Frage deutlich - zu Gunsten des Mitbewerbers. Das Spiel war nach seiner Veröffentlichung Ende letzten Jahres gar so unspielbar, dass der gesamte eSport auf Eis lag.

eSport keine Utopie mehr?

Nachdem der ursprünglich noch für 2021 angekündigte große Patch langfristig verschoben worden war, meldete sich Konami erst im April mit dem ersehnten Rundumschlag zurück. Am Wochenende startet nun die eFootball Championship Pro - weshalb wir im kicker eSport Talk diese Woche ein Zwischenfazit zur runderneuerten eFootball-Version ziehen.

Die Probleme des Anfangs sind bekannt und gut dokumentiert, wir wollen nun aber einmal mit kompetenten Gesprächspartnern schauen und fragen: Was macht eFootball eigentlich besser als FIFA? Denn für die neue Version hat Konami vor allem Lob bekommen - auch von uns.

Einmal mehr hostet die Diskussionsrunde Jan 'GamingAlm' Bergmann. Der 38-Jährige hat im echten Leben Erfahrung als Trainer und kennt sich auch an der Konsole bestens mit Fußball aller Art aus. Außer eFootball treibt er sich dabei bevorzugt auf dem Transfermarkt in FIFA herum und hat sich als erfolgreicher Trader einen Namen gemacht.

Geballte Expertise und ein Nationalspieler

Als Gesprächspartner hat sich unser Gastgeber geballte eSport-Expertise und einen waschechten Nationalspieler ins Haus geholt: Mehrab 'MeroMan' Esmailian gehört zur deutschen Elite-Auswahl in eFootball und befindet sich derzeit aufgrund der prekären Situation des Spiels vertraglich in der Schwebe. Bereits Ende vergangenen Jahres äußerte er deshalb konkrete Forderung zur Verbesserung des Spiels an Konami - ob diese inzwischen erfüllt wurden?

Da bekanntermaßen aller guten Dinge drei sind, empfängt Bergmann zusätzlich Lukas Hennig. Als eSport-Coach zeichnete sich Hennig bei der VBL-Mannschaft Eintracht Braunschweigs aus und ist aktuell zusätzlich Berater des Niedersächsischen Fußballverbandes. Henning kann selbst auf eine recht erfolgreiche PES-Zeit zurückblicken: Er spielte damals noch mit 'Dr. Erhano' zusammen.

Anpfiff der Unterhaltung auf unserem Twitch-Kanal ist wie immer 19.30 Uhr. Lasst uns im Chat wissen, wie ihr zur aktuellen Version von eFootball steht und stellt unseren Experten eure Fragen.

In unserem Channel findet Ihr alle Videos!