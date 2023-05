eFootball Championship Pro: Titelverteidiger Monaco verpasst K.-o.-Phase

Die AS Monaco hat am letzten regulären Spieltag der eFootball Championship Pro den Sprung in die K.-o.-Phase verpasst. Der FC Bayern München ist zwar weiter, muss aber zunächst ins Viertelfinale.

Für die AS Monaco war die Saison trotz einer guten Ausgangslage am Samstag beendet. Der Titelverteidiger der eFootball Championship Pro war mit einem Vier-Punkte-Polster auf die AC Mailand in den letzten regulären Spieltag gegangen. Die Monegassen kamen gegen Schlusslicht Inter Mailand aber nicht über drei Remis hinaus. Währenddessen sicherten sich die "Rossoneri" volle neun Zähler gegen den FC Arsenal.

Der deutsche Inter-Profi Mehrab 'MeroMen' Esmailian holte sowohl gegen Milosz 'Zilo' Zietek als auch gegen Rachid 'Usmakabyle' Tebane ein 2:2. Zum Abschluss trennten sich auch Arda 'ArdaGolaaazooo' Yildiz und Kamel 'Kams10_' El Morabet mit demselben Ergebnis. Drei Punkte genügten Monaco nicht, um den sechsten Platz zu retten. Weil die AC Mailand im Anschluss gegen die "Gunners" für eine Überraschung sorgte.

Milan auf den letzten Drücker ins Viertelfinale

Carmine 'ACM Naples17x' Liuzzi (2:0), Francesco 'FRANKINO' Sirianni (2:1) und Salvatore 'ACM SASINHO' Di Giacomo (4:1) erledigten ihren Job. Die Rossoneri zogen in der Tabelle am Fürstentum vorbei und dürfen an der K.-o.-Phase teilnehmen. Dasselbe gilt für den FC Bayern München, der allerdings den direkten Einzug ins Halbfinale verpasste. Der deutsche Rekordmeister verlor gegen Manchester United alle drei Partien.

In den ersten beiden Spielen mussten sich Miguel 'FCB_Mestre' Mestre Oltra (0:2) und Mücahit 'Mucahit21' Sevimli (0:1) geschlagen geben. Kapitän José Carlos 'FCB_Jose' Sanchez Guillen gelang gegen Kilyan 'Kilzyou' Faucheux (1:2) das einzige Bayern-Tor des Tages - einen Punkt bescherte dieses aber nicht. Statt der Münchner schnappte sich United den zweiten Tabellenrang und zieht direkt ins Halbfinale ein.

Nächste Bayern-Hürde ist die AS Rom

Der FCB hingegen muss in der K.-o.-Phase stattdessen zunächst im Viertelfinale antreten. Dort geht es gegen die AS Rom, die am siebten Spieltag sechs Punkte gegen den FC Barcelona (2:1, 1:0, 2:3) einfuhr. Die Katalanen beenden die reguläre Saison trotz des schwachen letzten Resultats als Tabellenführer und stehen ebenfalls schon im Halbfinale. Das zweite Viertelfinale wird zwischen Arsenal und der AC Milan ausgetragen.

Die gesamte K.-o.-Phase findet am 24. Juni statt. Der Sieger aus Bayern gegen Rom trifft im Halbfinale auf den FC Barcelona. Manchester United wartet derweil in jenem auf den Gewinner des Duells zwischen Arsenal und Mailand.