eFootball Championship Pro: FCB schlägt Arsenal und ist Zweiter

Der FC Bayern München hat am 5. Spieltag der eFootball Championship Pro im direkten Duell mit dem FC Arsenal den zweiten Tabellenplatz erobert.

Das eFootball-Team des FC Bayern ist weiterhin in starker Form. FC Bayern Esports

Drei Punkte galt es am Samstag für den FC Bayern München gegenüber den Gunners gutzumachen, um den zweiten Rang in der eFootball Championship Pro zu erklimmen. Der Auftakt im direkten Aufeinandertreffen mit Arsenal misslang allerdings: Der Pole Mikolaj 'Ostrybuch' Zietek legte gegen Mücahit 'Mucahit21' Sevimli nach etwas über einer halben Ingame-Stunde und kurz nach der Pause doppelt vor (34., 47.).

'Mucahit21' konnte nach 66 Minuten noch zum 1:2 verkürzen, der Ausgleich gelang dem Türken in Diensten des FCB aber nicht mehr. Der Druck galt in den abschließenden beiden Partien nun den Spaniern im Bayern-Trikot. Nur durch zwei Siege könnten die Münchner noch an Arsenal vorbeiziehen und sich hinter Barcelona positionieren. Miguel 'FCB_Mestre' Mestre Oltra musste gegen Marko 'Roksa22' Roksic den Grundstein legen.

Machtdemonstration durch 'FCB_Jose'

Den Unterschied machte schon früh der junge Franzose Mathys Tel, den 'FCB_Mestre' geschickt durch die Defensivreihen des Gegners dribbeln und ins linke Eck treffen ließ (17.). Trotz diverser Chancen auf beiden Seiten sollten kein weiteres Tor mehr fallen, weswegen es mit einem Unentschieden ins letzte Duell zwischen FCB-Kapitän José Carlos 'FCB_Jose' Sanchez Guillen und Yos 'Indominator' Sonneveld ging.

Und dieses geriet zur Demonstration bayerisch-spanischer Klasse: 'FCB_Jose' ging nach 25 Ingame-Minuten mit 1:0 in Führung, die Vorentscheidung besorgte er kurz vor der Pause per Doppelschlag (42., 45.+2). Den Schlusspunkt setzte Sanchez Guillen nach knapp über einer Stunde durch einen mustergültigen Konter, an dessen Ende Kingsley Coman aus wenigen Metern einköpfte (62.) - ein 4:0 zum Gesamtsieg über Arsenal.

'EL_Matador' gerät unter die Räder

Dank der sechs Punkte und des Kantersiegs überholten die Bayern die Gunners in der Tabelle. Sie stehen punktgleich, aber mit besserem Torverhältnis auf dem zweiten Platz - vier Zähler hinter dem FC Barcelona. Die Katalanen wussten am 5. Spieltag nur bedingt zu überzeugen, nach einem 1:1 und einem 2:1 mussten sie gegen Titelverteidiger AS Monaco aufgrund einer 1:2-Niederlage schlussendlich die Punkte teilen.

Stärker präsentierte sich Manchester United, die Red Devils holten gegen den Tabellenletzten Inter Mailand sieben Punkte. Während Mehrab 'MeroMen' Esmailian gegen Lotfi 'Lotfi' Derradji ganz spät aus einem 0:2 noch ein 2:2 machte, geriet sein deutscher Landsmann Mike 'EL_Matador' Linden unter die Räder. Der Routinier ging gegen Kilyan 'Kilzyou' Faucheux zunächst mit 1:0 in Front, kassierte anschließend aber noch sieben Gegentore.

Inter schon bald mit letzter Chance?

Abgerundet wurde der 5. Spieltag der eFootball Championship Pro durch das italienische Duell zwischen der AC Mailand und der AS Rom. Das bessere Resultat verbuchten die Rossoneri, die bei zwei 1:1-Remis dank des 1:0-Erfolgs von Salvatore 'ACM Sasinho' Di Giacomo fünf Punkte verzeichnen konnten. In der Tabelle stehen die Mailänder hinter United und vor Monaco auf Rang fünf, die Roma muss als Siebter um die Finals bangen.

Am 6. und vorletzten Spieltag der regulären Saison wird der FC Bayern München in drei Wochen auf die AC Mailand treffen. Weil der FC Barcelona mit dem FC Arsenal eine hohe Hürde vor sich hat, dürfen die Münchner sogar auf den ersten Platz schielen. Mit Inter Mailand und der AS Rom spielen die beiden bislang schwächsten Teams gegeneinander - für das deutsche Duo der Nerazzurri könnte es schon die letzte Final-Chance sein.