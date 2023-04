eFootball Championship Pro: Effiziente Bayern schlagen deutsches Inter-Duo

Der FC Bayern München hat am 4. Spieltag der eFootball Championship Pro sieben Punkte gegen Schlusslicht Inter Mailand eingefahren und den Anschluss an den kommenden Gegner FC Arsenal aufrechterhalten.

Der FC Bayern München mag der einzige deutsche Vertreter in der eFootball Championship Pro sein. Die einzigen deutschen Spieler stehen mit Mehrab 'MeroMen' Esmailian und Mike 'EL_Matador' Linden allerdings bei Inter Mailand unter Vertrag. Eine derart hohe Konzentration deutscher Spieler gab es bei den Nerazzurri seit den 1990er-Jahren nicht mehr - damals mit Lothar Matthäus & Co. aber natürlich auf dem realen Rasen.

Am 4. Spieltag der eFootball Championship Pro traf der deutsche Verein auf die deutschen eFootball-Profis: FC Bayern München gegen Inter Mailand. Da Manchester United am früheren Samstag gegen die AS Rom alle neun Punkte mitgenommen hatte (2:1, 3:1, 1:0), waren die Münchner auf den vierten Tabellenplatz abgerutscht. Spitzenreiter FC Barcelona und Tabellenzweiter FC Arsenal waren für den Moment ebenfalls enteilt.

Erst Inter mit Comeback - dann die Bayern

Die Bayern schienen dem tabellarischen Druck zunächst standhalten zu können: Im türkischen Duell lag Mücahit 'Mucahit21' Sevimli gegen Arda 'ArdaGolaaazooo' Yildiz zum Auftakt schnell mit 2:0 in Führung. Der Inter-Youngster bewies in der zweiten Hälfte aber Comeback-Qualitäten und glich noch zur Punkteteilung aus. "Comeback" blieb auch im weiteren Verlauf des Aufeinandertreffens das Stichwort.

Spiegelverkehrtes Bild im zweiten Spiel: 'MeroMen' legte durch Lautaro Martinez (13., 22.) früh eindrucksvoll für die Mailänder vor. Miguel 'FCB_Mestre' Mestre Oltra kam aber noch vor der Pause zum 1:2-Anschlusstreffer (45.), glich in der 69. Minute aus und drehte die Partie in der Schlussphase per Doppelschlag (88., 90.+1) endgültig. Damit war der FCB schon wieder an United vorbeigezogen, es ging noch um den Anschluss an die Gunners.

'EL_Matador' scheitert an Chancenverwertung

Herstellen sollte diesen der Bayern-Kapitän höchstpersönlich: José Carlos 'FCB_Jose' Sanchez Guillen trat gegen den erfahrenen 'EL_Matador' an. Dank Sadio Mané erwischte der Spanier auch den besseren Start, das 1:0 verlieh ihm sichtlich Rückenwind (16.). In eine höhere Führung konnte er diesen aber nicht ummünzen - und nach dem Seitenwechsel blies 'EL_Matador' zum Sturmlauf.

Der Druck auf das Münchner Tor stieg im zweiten Durchgang immer weiter an. Die besten Chancen zum Ausgleich vereitelten Keeper Yann Sommer (75., 80.) mit Paraden gegen Romelu Lukaku und Matthijs de Ligt (81.) mit einem Block gegen Joaquin Correa. 'FCB_Jose' brachte das 1:0 schließlich etwas glücklich über die Zeit und sicherte dem deutschen Rekordmeister sieben von neun Punkten.

München am 5. Spieltag gegen Arsenal

Der Rückstand auf Arsenal beträgt damit drei Zähler, sechs sind es auf Ligaprimus Barcelona. Am 22. April muss der FCB als nächstes gegen den Tabellennachbarn aus London antreten, der am Samstag ebenfalls sieben Punkte gegen den weiterhin strauchelnden Titelverteidiger AS Monaco (3:2, 3:3, 2:0) geholt hat. Barcelona machte es hingegen Manchester United nach und schlug die AC Mailand (1:0, 5:0, 4:3) glatt.

Drei Spieltage sind in der regulären Saison noch zu absolvieren, entsprechend ist selbst das abgeschlagene Schlusslicht Inter mit dem deutschen Duo noch nicht abgeschrieben. Bei sieben Punkten Rückstand gegenüber Monaco auf dem sechsten Platz - dem letzten, der noch für die Finals qualifiziert - müssen die Mailänder in zwei Wochen gegen die Red Devils jedoch deutlich effizienter auftreten.